Муниципальные выборы: из списков уже вычеркнуто несколько десятков кандидатов

На сегодняшний день из списков на муниципальные выборы вычеркнуто более 40 кандидатов - чаще всего из-за того, что в заявлениях о них была указана ложная информация.
По данным агентства LETA, на момент завершения приема списков кандидатов в первой половине апреля на 731 место муниципального депутата на предстоящих летних выборах претендовали 5975 кандидатов, однако на данный момент общее число кандидатов сократилось до 5931, то есть из списков уже вычеркнуты 44 кандидата.
Как сообщили агентству LETA в Центральной избирательной комиссии (ЦИК), не исключено, что из списка кандидатов могут быть вычеркнуты еще несколько человек.
На сегодняшний день четыре кандидата из партийных списков вычеркнуты в Саулкрастском крае, по три - в Даугавпилсе, Огрском крае, Риге и Салдусском крае. В 18 самоуправлениях из списков не был вычеркнут ни один кандидат.
Об отдельных случаях агентство LETA уже сообщало ранее. Например, избирательная комиссия Добеле из списка кандидатов от партии "Республика" вычеркнула Северину Репникову, так как было констатировано, что она не соответствует требованиям закона для подачи заявки о выдвижении кандидатуры, в частности, она указала в качестве причины баллотирования рабочее место в самоуправлении, однако избирательная комиссия пришла к выводу, что доказательств этому нет.
В свою очередь в Лиепае из-за неправильного места работы из списка был вычеркнут "третий номер" партии "Латвия на первом месте" Александр Валюмс.
Центральная избирательная комиссия сообщила агентству LETA, что предоставление ложной информации о кандидатах является наиболее распространенной причиной исключения отдельных кандидатов на местных выборах из списков.
Второй основной причиной отстранения кандидатов является полученная от ответственных органов информация о судимости кандидата, которая не позволяет ему участвовать в местных выборах.
По данным ЦИК, если в списке останется лицо, не допущенное к участию в муниципальных выборах, и эта информация впоследствии будет раскрыта, то будет засчитан голос за конкретную политическую силу, но голоса избирателей за исключенного кандидата учитываться не будут.
Закон устанавливает, что кандидатами на муниципальных выборах не могут быть выдвинуты и избраны в лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы, лица, над которыми судом установлена опека, лица, осужденные за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, за исключением лиц, реабилитированных или имеющих погашенную или снятую судимость.
Кроме того, на выборах не могут баллотироваться лица, наказанные запретом баллотироваться на выборах в Сейм, Европарламент или выборах в муниципальную думу, за исключением лиц, которые были реабилитированы или судимость которых погашена или снята.
Напомним, муниципальные выборы пройдут в начале июня.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!