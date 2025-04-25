Муниципальные выборы: из списков уже вычеркнуто несколько десятков кандидатов

В свою очередь в Лиепае из-за неправильного места работы из списка был вычеркнут "третий номер" партии "Латвия на первом месте" Александр Валюмс.

Центральная избирательная комиссия сообщила агентству LETA, что предоставление ложной информации о кандидатах является наиболее распространенной причиной исключения отдельных кандидатов на местных выборах из списков.

Второй основной причиной отстранения кандидатов является полученная от ответственных органов информация о судимости кандидата, которая не позволяет ему участвовать в местных выборах.

По данным ЦИК, если в списке останется лицо, не допущенное к участию в муниципальных выборах, и эта информация впоследствии будет раскрыта, то будет засчитан голос за конкретную политическую силу, но голоса избирателей за исключенного кандидата учитываться не будут.

Закон устанавливает, что кандидатами на муниципальных выборах не могут быть выдвинуты и избраны в лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы, лица, над которыми судом установлена ​​опека, лица, осужденные за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, за исключением лиц, реабилитированных или имеющих погашенную или снятую судимость.

Кроме того, на выборах не могут баллотироваться лица, наказанные запретом баллотироваться на выборах в Сейм, Европарламент или выборах в муниципальную думу, за исключением лиц, которые были реабилитированы или судимость которых погашена или снята.

Напомним, муниципальные выборы пройдут в начале июня.