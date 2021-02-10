Ср, 10.02.2021
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Видео ⟩ "Я тут, в прямом эфире, я не кот": адвокат не справился с фильтрами в Zoom на заседании суда

Род Понтон, адвокат из штата Техас (США) появился на онлайн-заседании суда в образе кота. Видеоролик был опубликован на YouTube.

Защитник случайно включил фильтр и предстал в виде грустного кота в суде. Адвокату не удалось разобраться с настройками Zoom и убрать фильтр. 

"Я тут, в прямом эфире, я не кот", - сказал Понтон.

Судья Рой Фергюсон ответил, что видит это, и стал объяснять, как отключить фильтр.

Видео: Адвокат появился на онлайн-заседании суда в образе кота

Собеседники адвоката восприняли инцидент с юмором. Согласно словам судьи Фергюсона, фильтр на компьютере Понтона включил его сын.

Рой Фергюсон также отметил в своем Twitter, что эти забавные моменты - "побочный продукт" работы юристов, которые продолжают работать в эти трудные времена.

"Я всегда хотел прославиться как отличный адвокат. Теперь я известен тем, что появлялся на заседании суда в виде кота", - признался AP адвокат.

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