Агата Муцениеце осудила Максима Галкина за шоу "Лучше всех!"

Во время шоу актриса рассуждала о том, что родители часто спешат отдавать своих детей в различные кружки и секции с целью их дополнительного развития, и завела разговор о теле-шоу, которые и формируют такие приоритеты. Так речь зашла о шоу Максима Галкина "Лучше всех!".
"Максим Галкин, привет! Зачем?! Из-за него смотришь и думаешь, что у меня за… фарш?!" - возмутилась Муцениеце. Она имела в виду, что после таких передач некоторые родители могут начать всерьез плохо думать о своем ребенке и о его способностях.
Видео: Агата Муцениеце о шоу Максима Галкина "Лучше всех!"
Точку зрения Муцениеце поддержала и психолог Ирина Млодик. Она сказала: "Мне тоже больно смотреть эту передачу, потому что таланты детей начинает эксплуатировать родительское эго. Это беда. Мы ребенка лишаем детства, а этот период никто не вернет".