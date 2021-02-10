Агата Муцениеце осудила Максима Галкина за шоу "Лучше всех!"

Во время шоу актриса рассуждала о том, что родители часто спешат отдавать своих детей в различные кружки и секции с целью их дополнительного развития, и завела разговор о теле-шоу, которые и формируют такие приоритеты. Так речь зашла о шоу Максима Галкина "Лучше всех!".

"Максим Галкин, привет! Зачем?! Из-за него смотришь и думаешь, что у меня за… фарш?!" - возмутилась Муцениеце. Она имела в виду, что после таких передач некоторые родители могут начать всерьез плохо думать о своем ребенке и о его способностях.

Видео: Агата Муцениеце о шоу Максима Галкина "Лучше всех!"