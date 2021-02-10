"Тотальное разгильдяйство". Почему от "дворца Путина" остались только бетонные стены?

Аркадий Ротенберг, назвавший себя владельцем комплекса, и администрация Геленджикского района Краснодарского края не ответили на вопросы Би-би-си.
Что там было до разрушения?
Дворец и прилегающие к нему территории до начала реконструкции полностью функционировали, утверждают собеседники Би-би-си.
Большинство опрошенных Би-би-си бывших работников не уверены, что президент или высокие российские чиновники туда регулярно приезжали. Один из работников говорит, что Путин приезжал во дворец "пару раз". Другие говорят, что какие-то высокопоставленные чиновники время от времени приезжали, а на территории в эти периоды вводились жесткие меры безопасности, а также ограничения на передвижения сотрудников.
Один из работников, побывавший на территории дворца осенью 2011 года, рассказывает, что дворец торопились сдать к 8 октября 2011 года. "Должен был приехать "папа", так называли владельца", - пояснил он. Дату подтверждает и другой участник работ. Они не знают, приезжал ли владелец в запланированный день.
За месяц до дедлайна уже была завершена отделка здания, а некоторые комнаты уже были меблированы, продолжает он.
"Первое впечатление было, как будто попал на возведение египетских пирамид. По моим прикидкам, на стройке тогда работало около 1,5 тысяч человек. Военные, узбеки, русские, все вперемешку. Сильно торопились", - вспоминает он.
На въезде во дворец тогда были ворота с двуглавым орлом. "Я по ним и понял, куда попал. Но думал, что будет просто резиденция для приема официальных лиц", - рассказывает работник.
По его словам, в то время в здании уже был театр с ложами на втором уровне и кинотеатр с будкой киномеханика. Некоторые комнаты среди рабочих считались "комнатой Путина" ("его комната"), "комнатами дочерей", "комнатой матери", рассказывает другой работник.
А амфитеатр, рассказали двое работников, на самом деле был летним кинотеатром. Снизу из него выдвигался плазменный экран, но потом "его разбили".
По словам еще одного рабочего, все бетонные подпорки и другие конструкции, которые видно с моря, маскировались. "На бетоне, на железе рисовали горы, деревья, траву, камни. Маскировали под ландшафт здания, лифтовые шахты, подсобные боксы, заборы, ступени. Иногда приходилось из пеноплекса делать искусственные объемные "камни", чтобы все это закрыть. Если цвет объекта на расстоянии 10 км с моря при взгляде через высокоточную оптику не сливался с природой, заставляли перерисовывать", - говорит он.
С самого начала на мысе построили пристань для яхт, рассказали два работника. Но, по словам одного из них, ее "разнесло при первом же шторме". Как поясняет инженер, знакомый с ходом строительства, на мысах не принято строить такие пристани, потому что там они открыты волнам. Потом вокруг нее построили защитные сооружения.
На пляже также есть пляжный домик и стрельбище с мишенями длиной "метров 500", рассказали работники. Оно, по словам одного из них, предназначено для сотрудников расположенной рядом погранзаставы .