"Тотальное разгильдяйство". Почему от "дворца Путина" остались только бетонные стены?

В комнатах возводятся перегородки - как раз для санузлов, рассказал участник работ (был на участке в 2020 году). "Практически в каждой комнате так - делают туалеты, как номера в гостинице", - говорит собеседник Би-би-си. Еще один строитель сказал, что перепланировка была, но не уточнил, какая именно. Но больше свидетельств того, что дворец превращают в гостиницу, Би-би-си найти не удалось.

Работники, бывавшие во дворце, рассказывают, что апарт-отель - это новая концепция, о которой они узнали из новостей, и раньше дворец имел другую функцию.

В некоторых резюме бывших сотрудников и на сайтах некоторых подрядчиков значится, что это "государственная резиденция" или "резиденция Владимира Путина". Так, компания "Аэрокомплекс", поставлявшая оборудование для вертолетной площадки, указала пансионат в Прасковеевке в числе резиденций президента, писали "Открытые медиа". Издание обнаружило похожее упоминание в презентации компании "Профирма", а "Новая газета" нашла такое указание на сайте компании "Оптима комплект строй".

Все собеседники Би-би-си говорят, что "ни для кого не было секретом", что они работали во "дворце Путина".

"Имя Ротенберга ни разу не слышал, все говорили - Путина, Путина дворец," - говорит еще один сотрудник.

"Официально объект назывался пансионат, так было написано в рабочей документации. Но, конечно, не было никаких разговоров, что это апарт-отель или гостиница - это было бы смешно. Все, кто там работали, прекрасно понимали, куда они устраиваются", - рассказывает Станислав.

Он жалуется на серьезные меры безопасности на объекте: якобы работники проходили через КПП с металлоискателями, а телефоны с камерами были запрещены. Если же такой находили у работника, даже если он забыл его случайно, то у него якобы отбирали пропуск и вообще возможность работать на участке. "Я год ходил с кнопочной нокией, оторванный от цивилизации", - вспоминает инженер.

"Мне просто смешно, как можно брать и врать на всю страну: что там не было ничего построено, что он не был путинский", - говорит другой работник. По его словам, некоторые сотрудники трудились на стройке почти все время, что она шла - 15 лет, так что видели весь процесс работ. Они начинали там работать еще в 18-20 лет, а теперь получили образование и выросли в должности.

Можно предположить, что несмотря на секретность, сотрудникам нравится работать в здании со славой "дворца Путина". Но это не совсем так.

Несколько из них пожаловались на задержки зарплаты. Один из работников сказал, что задержки были до трех месяцев, но позже все выплачивали, а другой уволился, не получив больше 50 тысяч рублей, которые ему полагались. Потерять работу можно было в одночасье: за то, что "расслабился, присел на путинское кресло" - "бегом увольняли", рассказал один из инженеров.