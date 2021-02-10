Пьяный дальнобойщик на ротационном кольце поехал в другую сторону и вызвал серьезное ДТП

Приехавшие на место происшествия спасатели лопатами и руками рыли землю под фурой, чтобы добраться до пробитых баков и собрать вытекшее дизельное топливо. В это время работники полиции регулировали движение и фиксировали обстоятельства ДТП.

ФОТО: Скриншот сюжета Degpunktā

Опрошенный передачей Degpunktā водитель высказался довольно осторожно, указав, что не спал и не садился за руль пьяным. Однако это оказалось ложью, так как алкометр показал положительный результат, а в ходе повторной проверки - уже более двух промилле.

ФОТО: Скриншот сюжета Degpunktā

Этот факт помог понять, почему водитель совершил абсолютно нелогичный и чрезвычайно опасный маневр, в результате которого лишь по счастливой случайности не было более тяжелых последствий.

ФОТО: Скриншот сюжета Degpunktā

По словам представителей Пожарно-спасательной службы, сначала не было понятно, сколько топлива вылилось, а водитель не смог сказать, сколько его было в баке. Позднее выяснилось, что в машине было около 500 литров дизеля, но большую часть утечки спасателям удалось остановить.