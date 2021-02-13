День всех влюбленных: как провести романтический ужин дома

В этом году День всех влюбленных будет отличаться, особенно для тех, кто привык в этот день ходить в ресторан. В этом году этот день придется отпраздновать дома, но это не повод не устроить что-то особенное для своей второй половины.
Устройте домашнее свидание - у специалиста IKEA есть несколько идей, как убежать от рутины и создать ощущение ресторана в привычном месте.
По результатам опроса "Жизнь дома"*, 37% респондентов, отметили, что в период пандемии стали чаще готовить дома. Когда готовка становится рутиной, ужин дома уже не звучит так романтично. Однако у руководителя отдела еды, Лауры Йордане, есть идеи, как с помощью небольших деталей создать праздничное настроение.
Красивая подача блюд - пол дела
Даже обычная еда, может выглядеть празднично при правильной подаче. "Подайте сыр с джемом на красивой деревянной дощечке. Украсьте стол льняными или хлопковыми салфетками. В кувшин с водой можно положить горсть ягод и листья мяты - вид будет более праздничный. Красивые солонка и перечницы тоже добавляют столу лоска", - советует Йордане.
Праздник можно создать и из того, что есть дома. Столовые приборы можно завернуть в тканевую салфетку и украсить веточками или цветами, или прикрепить открытку с признанием в любви - это уже поможет убежать от рутины и создать праздничное настроение.
Для праздничного стола не нужна новая посуда. Достаточно просто творчески подойти к сочетанию посуды и скатерти: новыми акцентами могут быть бокалы или пара новых тарелок. "Для тех, кто любит минимализм и не хочет импровизировать с цветами, можно сочетать текстуры. Тарелки с более яркой текстурой в сочетании со стандартной домашней посудой. Подобные небольшие акценты помогут сэкономить деньги и в тоже время создать неповторимый образ на столе", - предлагает специалист.
Йордане предлагает играть с разноцветной посудой для подачи блюд. Однако если вы выберете подавать еду в классической посуде, это всегда выигрышно. Белый фон выделяет содержимое на тарелке, более того классические белые тарелки легко сочетать с другими элементами. Для тех кто готов на более яркие решения, стоит учесть несколько отличных сочетаний.
"Черные тарелки с зеленой или красной едой, например песто или гаспачо, будет выглядеть ярко и красиво. Осьминоги, креветки и другие морепродукты отлично смотрятся на голубой тарелке",
- предлагает Йордане.
Другой способ сделать стол более праздничным - обновить текстиль: "Один текстиль уже кардинально может изменить общий образ. Например при белой скатерти праздничное настроение появляется автоматически. Это классика на все времена. Однако в современном интерьере можно обойтись и вовсе без скатерти: дорожка или салфетка под тарелку всего за пару евро обновит образ вашего стола. Если у вас тарелки одного цвета, вы можете выбирать узорчатый фон", - говорит специалист.
Искусство на тарелке: каждый из нас артист
Важно, чтобы блюдо выглядело аппетитно, ведь это не только увеличит аппетит, но и создаст праздничную атмосферу. Вы наверняка заметили, что ужиная в ресторане, где блюдо подано очень изысканно, вы пробуете его аккуратнее, наслаждаетесь блюдом медленнее и общее впечатление создаётся особенное. Каждый может создать искусство на тарелке - специалист IKEA делится своими советами.
"Рекомендуется располагать блюдо по середине тарелки, не переборщите с ингредиентами на одной тарелке - необходимо оставить края на тарелке. Импровизируйте со слоями: еду можно класть слоями один на другой. Например стейк из лосося на картофельное пюре, спаржу или стручковый горох можно положить под углом в 45 градусов. Соус лучше подавать в отдельной емкости, чтобы не испортить общий образ блюда", - говорит Йордане.
Специалист отмечает, что не стоит переусердствовать с симметрией на тарелке. Расположение еды - словно картина, где есть место импровизации - экспериментируйте с цветами, текстурами и не забудьте украсить ваше блюдо с помощью трав, ягод или семян.
Романтическая атмосфера
Для того, чтобы праздничный ужин запомнился надолго, стоит создать романтическую атмосферу, где освещение играет важную роль.
"В ресторане всегда царит приглушенный романтический свет. Забудьте об основном освещении в комнате и воспользуйтесь свечами разных цветов и размеров, LED свечами, гирляндами, настольными светильниками - всем что создаст атмосферу романтики и уюта. Вы можете осветить несколько уголков комнаты", - предлагает Йордане. Специалист подчёркивает, что даже если свидание проходит дома, не стоит забывать о красивой и праздничной одежде, ведь повод прекрасный - день всех влюблённых.
*Опрос IKEA в рамках мирового исследования "Жизнь дома" направлен на изучение жизни людей дома и наиболее часто встречающихся проблем. Опрос "Жизнь дома" 2020, проходил в июле-августе 2020 года, и в нём приняли участие 1000 жителей Латвии, в возрасте 18-55 лет.