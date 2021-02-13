День всех влюбленных: как провести романтический ужин дома

Устройте домашнее свидание - у специалиста IKEA есть несколько идей, как убежать от рутины и создать ощущение ресторана в привычном месте.

По результатам опроса "Жизнь дома"*, 37% респондентов, отметили, что в период пандемии стали чаще готовить дома. Когда готовка становится рутиной, ужин дома уже не звучит так романтично. Однако у руководителя отдела еды, Лауры Йордане, есть идеи, как с помощью небольших деталей создать праздничное настроение.

Красивая подача блюд - пол дела

ФОТО: Пресс-фото

Даже обычная еда, может выглядеть празднично при правильной подаче. "Подайте сыр с джемом на красивой деревянной дощечке. Украсьте стол льняными или хлопковыми салфетками. В кувшин с водой можно положить горсть ягод и листья мяты - вид будет более праздничный. Красивые солонка и перечницы тоже добавляют столу лоска", - советует Йордане.

Праздник можно создать и из того, что есть дома. Столовые приборы можно завернуть в тканевую салфетку и украсить веточками или цветами, или прикрепить открытку с признанием в любви - это уже поможет убежать от рутины и создать праздничное настроение.

Для праздничного стола не нужна новая посуда. Достаточно просто творчески подойти к сочетанию посуды и скатерти: новыми акцентами могут быть бокалы или пара новых тарелок. "Для тех, кто любит минимализм и не хочет импровизировать с цветами, можно сочетать текстуры. Тарелки с более яркой текстурой в сочетании со стандартной домашней посудой. Подобные небольшие акценты помогут сэкономить деньги и в тоже время создать неповторимый образ на столе", - предлагает специалист.

Йордане предлагает играть с разноцветной посудой для подачи блюд. Однако если вы выберете подавать еду в классической посуде, это всегда выигрышно. Белый фон выделяет содержимое на тарелке, более того классические белые тарелки легко сочетать с другими элементами. Для тех кто готов на более яркие решения, стоит учесть несколько отличных сочетаний.

"Черные тарелки с зеленой или красной едой, например песто или гаспачо, будет выглядеть ярко и красиво. Осьминоги, креветки и другие морепродукты отлично смотрятся на голубой тарелке",

- предлагает Йордане.

Другой способ сделать стол более праздничным - обновить текстиль: "Один текстиль уже кардинально может изменить общий образ. Например при белой скатерти праздничное настроение появляется автоматически. Это классика на все времена. Однако в современном интерьере можно обойтись и вовсе без скатерти: дорожка или салфетка под тарелку всего за пару евро обновит образ вашего стола. Если у вас тарелки одного цвета, вы можете выбирать узорчатый фон", - говорит специалист.

Искусство на тарелке: каждый из нас артист

ФОТО: Пресс-фото