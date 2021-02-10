Der Spiegel: Юлия Навальная прилетела в Германию

"Пока в российских СМИ распространялась версия, что жена Навального покинула родную страну из страха, в Берлине говорили о частном визите в Германию", - пишет Der Spiegel.
Ранее "Медуза" сообщала, что Юлия уехала из России.
По данным агентства, Юлия Навальная улетела из московского аэропорта Домодедово рейсом во Франкфурт-на-Майне.
Причины ее отъезда пока неизвестны. Сама Навальная никак не комментировала это. Ее адвокат Светлана Давыдова сказала ТАСС, что у нее "нет такой информации". Адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев сообщил, что не знает об отъезде Юлии Навальной из России, пишет РИА "Новости".
Напомним, 17 января Алексея Навального задержали после возвращения в Россию из Германии, где он лечился после отравления предположительно боевым ядом из группы "Новичок". Его обвинили в неисполнении обязательств условно осужденного по делу Yves Rocher. 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН, требовавшей заменить Навальному условное наказание по делу Yves Rocher на реальное, в результате чего политику назначили 2 года и 8 месяцев колонии общего режима.