Der Spiegel: Юлия Навальная прилетела в Германию

"Пока в российских СМИ распространялась версия, что жена Навального покинула родную страну из страха, в Берлине говорили о частном визите в Германию", - пишет Der Spiegel.

Ранее "Медуза" сообщала, что Юлия уехала из России.

По данным агентства, Юлия Навальная улетела из московского аэропорта Домодедово рейсом во Франкфурт-на-Майне.

Причины ее отъезда пока неизвестны. Сама Навальная никак не комментировала это. Ее адвокат Светлана Давыдова сказала ТАСС, что у нее "нет такой информации". Адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев сообщил, что не знает об отъезде Юлии Навальной из России, пишет РИА "Новости".