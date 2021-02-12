Можно ли вакцинироваться аллергикам? Объясняет врач

"В связи с пандемией коронавируса вновь заговорили об аллергических реакциях на вакцины. Само собой, это важно для аллергиков, которых беспокоит, могут ли они из-за своих аллергий вакцинироваться", - отметила Ресс и добавила, что люди с аллергической реакцией на пылевого клеща, пыльцу, пищу, токсины насекомых или животных могут спокойно вакцинироваться.

"Аллергические реакции спровоцированы определенным аллергеном, они специфичны для этого аллергена - это значит, что при контакте с таким же аллергеном у человека возникает аллергическая реакция, а на остальные вещества аллергической реакции не должно быть", - пояснила Ресс.

В использующихся в Эстонии вакцинах от COVID-19 нет яичных и прочих пищевых аллергенов, нет аллергенов животного или растительного происхождения, поэтому они безопасны для аллергиков.

В то же время, если у человека в прошлом уже была аллергическая реакция на вакцины или инъекции лекарств, обязательно следует посоветоваться с врачом, который скажет, можно ли в таком случае вакцинироваться, рекомендовала Ресс.

"После введения любой вакцины возможна локальная реакция: болезненные ощущения в месте укола или повышенная температура, возможны плохое самочувствие или боль в мышцах - все это совершенно нормальные реакции, указывающие на то, что наша иммунная система учится и работает. Ни один процесс обучения не бывает простым, иммунная система также должна понять, как справляться с этим возбудителем заболевания", - пояснила Ресс.