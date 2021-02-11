Новая эра: Рижская дума ликвидирует стройуправу и бюро архитектора

Указанные учреждения планируется ликвидировать до 31 августа текущего года, а с 1 сентября передать их функции Департаменту городского развития Рижской думы.

Для реализации этого процесса планируется создать комиссию по ликвидации. Среди прочего комиссия должна будет провести оценку персонала ликвидируемых учреждений, определив, какие сотрудники будут переведены на новое место работы, с другими трудовые отношения будут завершены.

Планируется, что расходы, связанные с обеспечением процесса ликвидации, будут покрываться за счет средств соответствующего учреждения.

Ответственным учреждениям поручено до 1 марта разработать и представить стратегическое видение новой структуры и определить основные задачи.

К 31 марта планируется определить критерии и достижимые результаты, на основе которых будет оцениваться достижение целей реорганизации в период трех и пяти лет.

К 30 апреля планируется разработать организационную структуру департамента, описать задачи каждого управление и подразделения, разработать и описать модели организации процессов и внутреннего взаимодействия.

Роль, состав и организация работы каждого совета или комиссии должны быть подробно описаны до 31 мая.

Финансовые расчеты для подготовки поправок к проекту бюджета необходимо произвести до 30 июня. В свою очередь до 30 июля необходимо разработать стратегию коммуникации с рижанами, организациями и предприятиями.

Модель предотвращения коррупционных рисков должна быть разработана до 30 августа, а до 25 января 2022 года должна быть проведена оценка коррупционных рисков.