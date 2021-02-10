В Минске анонсировали массовую акцию 11 февраля

В этом выпуске:

Соратник Навального Леонид Волков​​ заочно арестован по уголовному делу. А те, кто отбывает очный арест – жалуются на условия в спецприемнике

Второй день слушаний по импичменту Дональда Трампа. Конгрессмены пытаются доказать, что бывший президент виновен в подстрекательствах к мятежу. А в штате Джорджия против самого Трампа могут завести еще и уголовное дело.

В Минске готовятся провести Всебелорусское народное собрание - съезд, чью роль никто до конца не понимает. Оппозиция намерена устроить свое народное собрание - на улицах городов. Но милиция уже предупредила, что не допустит митингов.

В России официально - 4 млн заразившихся коронавирусом. А сколько умерших – не может сказать никто.

В Минске готовятся провести Всебелорусское народное собрание - съезд, чью роль никто до конца не понимает. Оппозиция намерена устроить свое народное собрание - на улицах городов

Протестные телеграм-каналы Беларуси анонсировали массовую акцию протеста в Минске 11 февраля. Призыв выйти на улицы публикует, в частности, Telegram-канал "Беларусь головного мозга".

"На нас спустили все свои ресурсы и пропагандисты, и силовая система, и те из своих, кто разуверился или устал. Это план для тех, кто не дрогнул, кто планирует участвовать и осознает все риски", – говорится в обращении.

Протестующим предлагается собраться в Минске в районе Немиги в 17:00 и пройти маршем в сторону Оперного театра и далее на проспект Независимости.

С полудня до 14:00 в центре Минска планируются цепи солидарности с плакатами и транспарантами по поводу нелегитимности проведения Всебелорусского народного собрания, развешивание символики и творческая "доработка символов оккупантов".

Водителям предлагается начиная с полудня "сигналить по всему городу в знак несогласия, особенно окрестности проспекта Независимости, Победителей, Немига, дворец Лукашенко".

В Telegram-каналах также предлагают в центре города перед светофорами "гудеть и сигналить", "создавать мегапробки", максимально препятствовать передвижению официальных колонн.

В Минске 11 февраля пройдет Всебелорусское народное собрание – провластный форум, в котором участвуют правящая номенклатура, руководители госкомпаний, лояльные деятели науки и культуры и так далее.

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 10.02.2021