В Минске анонсировали массовую акцию 11 февраля
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
В Минске готовятся провести Всебелорусское народное собрание - съезд, чью роль никто до конца не понимает. Оппозиция намерена устроить свое народное собрание - на улицах городов
Протестные телеграм-каналы Беларуси анонсировали массовую акцию протеста в Минске 11 февраля. Призыв выйти на улицы публикует, в частности, Telegram-канал "Беларусь головного мозга".
"На нас спустили все свои ресурсы и пропагандисты, и силовая система, и те из своих, кто разуверился или устал. Это план для тех, кто не дрогнул, кто планирует участвовать и осознает все риски", – говорится в обращении.
Протестующим предлагается собраться в Минске в районе Немиги в 17:00 и пройти маршем в сторону Оперного театра и далее на проспект Независимости.
С полудня до 14:00 в центре Минска планируются цепи солидарности с плакатами и транспарантами по поводу нелегитимности проведения Всебелорусского народного собрания, развешивание символики и творческая "доработка символов оккупантов".
Водителям предлагается начиная с полудня "сигналить по всему городу в знак несогласия, особенно окрестности проспекта Независимости, Победителей, Немига, дворец Лукашенко".
В Telegram-каналах также предлагают в центре города перед светофорами "гудеть и сигналить", "создавать мегапробки", максимально препятствовать передвижению официальных колонн.
В Минске 11 февраля пройдет Всебелорусское народное собрание – провластный форум, в котором участвуют правящая номенклатура, руководители госкомпаний, лояльные деятели науки и культуры и так далее.
Все подробности - в новом выпуске!
Видео: ГЛАВНОЕ | 10.02.2021
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