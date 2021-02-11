На заседании по делу об импичменте Трампа показали новые видеозаписи вторжения в Капитолий

В среду, 10 февраля, сторона обвинения изложила свои аргументы относительно того, почему Трампа следует признать виновным в подстрекательстве ко вторжению. Ожидается, что к концу недели адвокаты Трампа представят свои аргументы, пытаясь доказать обратное.

Видеозаписи, опубликованные стороной обвинения, некоторые из которых ранее не публиковались, показывают, как толпа врывается в здание парламента США во время удостоверения результатов голосования коллегии выборщиков. Незадолго до этого прошел митинг сторонников Трампа, на котором он необоснованно заявил о массовых фальсификациях на выборах.

На видео видно, как захватчики борются с полицией, а полиция Капитолия просит дополнительных сил.

Они показывают, что захватчики подошли опасно близко к наиболее важным политикам США, отмечает AP.

Видео: Непубликовавшиеся ранее видеозаписи вторжения в Капитолий

Ворвавшиеся выкрикивали лозунги вроде "Повесьте Майка Пенса", а снаружи установили символические виселицы. Было показано видео, на котором полиция стреляла в Эшли Бабит.

Пенс председательствовал на заседании, на котором была официально подтверждена победа соперника Трампа на выборах. На одном из видеороликов видно, что во время эвакуации Пенс находился всего в 30 метрах от захватчиков.

"Они сделали это, потому что Дональд Трамп послал их с миссией", - сказала назначенный палатой представителей прокурор Стейси Пласкет.

Сенатор-республиканец Мит Ромни, видео об эвакуации которого было показано в среду, охарактеризовал просмотр как "чрезвычайно тревожный и эмоциональный".

В четверг, 11 февраля, будет второй день презентации аргументов палаты представителей, инициировавших импичмент Трампа. Адвокаты Трампа представят свою позицию в пятницу и субботу.

Маловероятно, что Трамп будет признан виновным по делу об импичменте.

Для этого требуется не менее двух третей, или 67 голосов членов Сената. Хотя шесть сенаторов-республиканцев присоединились к демократам, проголосовавшим за продолжение судебного процесса, они набрали всего 56 голосов.

Галерея: Судебный процесс по делу об импичменте Дональда Трампа

Источник: молчание Трампа во время процесса об импичменте - стратегия

Молчание Трампа во время процесса о его импичменте в Сенате имеет стратегическое значение, сообщило в четверг американское интернет-издание The Hill со ссылкой на информированный источник.

По данным издания, Трампа проинформировали о том, что он, скорее всего, будет оправдан, если воздержится от громких заявлений.

Трамп перестал звонить в свои любимые теле- и радиопередачи, и у него даже не берет интервью Шон Хэнити, журналист его близкого сторонника, телеканала Fox News.

"Это согласованные усилия - некоторое время молчать", - сказал источник. "Ему сказали, что процесс должен быть продолжен, потому что он будет оправдан, и что результат подсчета не изменится, если он не вызовет беспорядки".

После ухода с поста 20 января Трамп не давал интервью, и вся информация о его реакции исходила от других людей.