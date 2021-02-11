Вчера в больницы попали 110 больных с Covid-19

Всего в больницах находятся 936 пациентов с этим заболеванием.
Выписано за последние сутки 83 человека - всего 7 108.
Сейчас в больницах находятся 936 больных Covid-19, из них у 840 человек заболевание средней тяжести, 96 человек - в тяжелом состоянии.
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 842 новых случая Covid-19, скончался 21 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастные группы от 45 до 95 лет:
- два человека в возрасте 45-55 лет,
- три человека в возрасте 55-65 лет,
- восемь человек в возрасте 65-75 лет,
- четыре человека в возрасте 75-85 лет,
- четыре человека в возрасте 85-95 лет.
В среду сделано 12 340 тестов на Covid-19, доля положительных результатов по сравнению со вторником снизилась с 8% до 6,8%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 74 701 человека, умерли 1416 человек, что составляет 1,9% общего количества инфицированных.
Согласно расчетам агентства LЕТА, за последние 14 дней Covid-19 в Латвии был подтвержден у 10 709 человек, 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составляет 561,4 случая.