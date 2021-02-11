Чт, 11.02.2021
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Роберт Озолиньш Паулс, представитель инициативы по введению новой буквы в латышский алфавит
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Вчера в больницы попали 110 больных с Covid-19
Всего в больницах 936 инфицированных

Медсестра. ФОТО: Cryptographer/ Shutterstock

Вчера, 10 февраля, в больницы было доставлено 110 больных Covid-19, в том числе восемь человек переведены в другие медучреждения, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Всего в больницах находятся 936 пациентов с этим заболеванием.

Выписано за последние сутки 83 человека - всего 7 108.

Сейчас в больницах находятся 936 больных Covid-19, из них у 840 человек заболевание средней тяжести, 96 человек - в тяжелом состоянии.

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 842 новых случая Covid-19, скончался 21 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные группы от 45 до 95 лет:

  • два человека в возрасте 45-55 лет,
  • три человека в возрасте 55-65 лет,
  • восемь человек в возрасте 65-75 лет,
  • четыре человека в возрасте 75-85 лет,
  • четыре человека в возрасте 85-95 лет.

В среду сделано 12 340 тестов на Covid-19, доля положительных результатов по сравнению со вторником снизилась с 8% до 6,8%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 74 701 человека, умерли 1416 человек, что составляет 1,9% общего количества инфицированных.

Согласно расчетам агентства LЕТА, за последние 14 дней Covid-19 в Латвии был подтвержден у 10 709 человек, 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составляет 561,4 случая.

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