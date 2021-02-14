Влюбленность и "разбитое сердце": что происходит в нашем организме?

Однако, если мы говорим о любви в целом - когда пара живет в полноценной любви, где присутствует и эмоциональная, и интимная близость, а также взаимные обязательства, которые партнеры не нарушают, и активная сексуальная жизнь (это относится не только к 20-летним, но и к 70-летним парам), такая любовь действительно идет на пользу здоровью. Она дает эмоциональное благополучие - у вас есть кто-то, с кем можно поделиться, кто вас поддерживает, кто-то, а ком вы можете заботиться, а также физическую близость, которая несомненно заставляет ваше тело чувствовать себя бодрее, моложе и здоровее. Поэтому, если любовные чувства здоровы с обеих сторон, то они идут на пользу как эмоциональному самочувствию, так и физическому здоровью. И наоборот - если у пары любовь закончилась или ее совсем не было, то это может причинить очень много боли и страданий, а также ухудшить состояние здоровья, рассказывает Занде.
Как появляются "бабочки в животе"?
Ощущение, которое иногда называют "бабочками в животе", на самом деле может быть у нас не только, когда мы влюбляемся, но и от большого стресса. Зачастую люди говорят: "Мой живот скрутило!", а когда мы влюбляемся, то говорим: "Бабочки в животе". Так как влюбленность - это своего рода положительный стресс, "бабочки в животе" - одно из ощущений нашего тела, которое мы можем испытать, к примеру, перед экзаменом. Когда мы влюбляемся, то придаем этому выражению положительную окраску, а перед экзаменами - отрицательную.
К тому же это положительное чувство можно тренировать. Весна - это пора, когда мы чаще это чувствуем, радуясь пробуждению природы. Испытывая эти чувства, мы можем сами постараться ассоциировать их со своим партнером, постепенно научиться переживать это положительное чувство, думая о партнере. Точно так же со временем мы зачастую учимся, думая о партнере, испытывать недовольство или разочарование - подчеркивает психолог.
Влюбленность - это положительный стресс и мобилизация, а "разбитое сердце" и муки любви - это настоящие страдания. Организм находится в состоянии, которое очень напоминает траур, говорит Занде. Это душевная боль, и ее последствия могут быть такими же сильными, как и в случае смерти кого-то из близких. При этом могут быть подавленность и депрессия, желание изолироваться и никого не видеть, ощущение, что жизнь закончилась… Каждый из нас когда-нибудь был в таком состоянии. Люди с более чувствительной психикой, более ранимые могут переживать такую ситуацию очень глубоко, замыкаться в себе и даже ощущать ее влияние на здоровье. Однако и более стабильные и сильные люди не хотели бы испытать эти чувства.
На этапе "разбитого сердца" совершенно не обязательно стараться начать новые отношения, хотя зачастую друзья это настоятельно советуют, подчеркивает Занде. Это все равно что наложить на сломанную ногу пластырь и пойти танцевать - не получится! Эту боль нужно пережить! Нередко это состояние длится год, как и при трауре, пока не пройдут все циклы - первые праздники, которые вы встречаете порознь: Рождество, Лиго, "день нашей встречи", годовщина расставания… В это время важно, во-первых, позволить себе пережить эту боль, а, во-вторых, искать людей, с которыми можно было бы об этом говорить. Поэтому важно, чтобы рядом были друзья, которые понимают, что этот процесс не нужно подгонять - вы тоже должны это понять. Без грусти нельзя пережить утрату, и зачастую, когда потеря любви пережита, люди могут лучше оценить то, что было в их отношениях, и начинают следующие отношения, будучи уже более умными, мудрыми и ориентированными на более здоровые отношения. Это болезненный опыт, который может оказаться очень полезным.