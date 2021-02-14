Влюбленность и "разбитое сердце": что происходит в нашем организме?

Психолог Диана Занде объясняет, что чувство влюбленности определяется физиологическими процессами. Когда мы видим какого-то человека, который нас очень привлекает и очень нам нравится, мы обычно говорим: "У меня в голове что-то щелкнуло!" И это не так уж далеко от истины - можно сказать, что "щелчок" действительно происходит в голове, так как в мозгу начинают выделяться различные вещества (нейромедиаторы и гормоны) и человек ощущает необыкновенный прилив энергии. Наш мозг ведет себя так, словно мы сдаем тяжелую экзаменационную сессию - нам вдруг нужно выучить все, что мы не успели освоить в течение семестра, мы способны мобилизоваться. Очень похожую мобилизацию организма может вызвать чувство влюбленности - но не для сдачи экзаменов, а для одного выбранного человека. Наш взгляд сконцентрирован только на нем, остальной же мир больше не важен. Даже тогда, когда мы не вместе, все наши мысли посвящены этому человеку - мы полностью заняты им. Это состояние очень хорошо характеризуется выражением "Любовь слепа". Это очень точное наблюдение за природой человека - ведь когда мы влюблены, то происходящие в нашем мозгу процессы немного мешают нам ясно мыслить. Именно поэтому нам очень трудно заметить, что объект нашей любви, например, не такой уж пунктуальный и аккуратный или обладает другими недостатками. В этот период нам трудно увидеть этого человека таким, каким он есть на самом деле, и каждое его качество мы трактуем в его пользу. Так устроено природой, чтобы мы могли влюбиться, ведь, если бы мы смотрели на этого человека реально, нам вообще никто бы не подошел. Поэтому можно сказать, что мозг помогает нам увидеть в объекте любви прекрасное, а остальное - немного отложить в сторону. Так происходит, чтобы мы могли активно начать эти отношения, поскольку в фазе влюбленности нам необходимо построить близкие отношения - плот, на котором мы потом сможем плыть по реке жизни, даже когда влюбленность уже закончится.