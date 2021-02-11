Мэр Адажи: самоуправления сами могли бы принимать решения об открытии школ

Он напомнил, что Адажское краевое самоуправление закрыло школу еще до того, как правительство приняло решение о дистанционном обучении. Однако это решение было основано не на официальной информации, а на добросовестном и ответственном поведении школьного персонала и родителей.

По словам Спринджукса, по крайней мере, полиция самоуправления, которая следит за соблюдением ограничений в связи с Covid-19, должна иметь информацию о распространении болезни. Глава самоуправления подчеркнул, что ему не нужно знать конкретных имен, а только то, где происходит вспышка заболевания.

По его словам, было бы более эффективно позволить самоуправлениям принимать и другие решения, например, решения о закрытии или открытии магазинов.

Самоуправления могли бы лучше регулировать потоки людей, следя за тем, чтобы жители не собирались большими толпами из-за того, что только в одном магазине можно купить нужные им товары.

Спринджукс признал, что самоуправления также могут ошибаться в своих решениях, но они отреагируют и исправят свои ошибки быстрее, чем централизованные власти.