Назад в девяностые? Новая информация о стрельбе на рижской автомойке

Посетители супермаркета и обслуживающий персонал, которые были в торговом центре или поблизости днем, определенно слышали звук выстрела и громкие крики, доносящиеся с парковки.

То, что там произошло, напоминало столкновения 1990-х годов, в которых участвовали закоренелые бандиты. 51

На соседнюю автомойку самообслуживания въехал черный BMW, за рулем которого сидел мужчина лет 30. Очевидцы говорят, что он не успел помыть автомобиль, когда к навесу подъехал Mercedes и из него вышли двое мужчин с пистолетами в руках.

Продавец Асадбек был одним из тех, кто видел происходящее от начала до конца.

"Начались крики, там, где сейчас стоит та черная машина. Мы вышли посмотреть, что произошло. Потом они начали бить друг друга. Думаю, два человека напали на одного. Возможно, стрелял хозяин BMW, потому что мужчины вдвоем набросились на него. С двух сторон. Потом у него закончились пули. Потом из второй машины кто-то вытащил пистолет и начал стрелять в водителя BMW", - говорит Асадбек.

Если Асадбек и другие сотрудники магазина смотрели триллер из далека, то один из свидетелей оказался непосредственно в эпицентре этого конфликта из-за неудачного совпадения. Это был Арвис.

"Все произошло молниеносно, нападавшие, вероятно, были удивлены, что у другой стороны тоже есть оружие. Они мотивированно направились в сторону торгового центра, возможно, потому что там больше людей, не знаю. В этом момент я понял, что все происходило не далеко от меня. Я уехал от всего этого", - рассказывает Арвис.

Очевидцы сообщают, что пострадавший владелец BMW не побежал за нападавшими в магазин. Он поспешил к своей машине, а через мгновение нападавшие подбежали к своей машине и двинулись в неизвестном направлении.

У пострадавшего была рана на шее, из которой текла кровь. 51

"Это было огнестрельное ранение, да. Где-то на шее, в области уха. Крови было много. Может, не так трагично, как показывают в голливудских фильмах, пять литров сразу, но было достаточно", - вспоминает Арвис.

Асадбек же говорит: "Я видел, как он сидел там и держался за шею. Мы туда не ходили, наблюдали со стороны. Мы все были в шоке. Это общественное место. Да, сначала "скорая" приехала, потом полиция".



Конечно, на такой вызов выехало большое количество оперативных служб, в том числе следователи криминальной полиции. Известно, что после медицинского осмотра скорой помощи пострадавший отказался от госпитализации.