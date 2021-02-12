"Не вижу надобности": учителя русских школ в Эстонии относятся к вакцинации без энтузиазма

Среди опрошенных больше всего оказалось тех, кто против прививки. "Нет, не хочу вакцинироваться. Пока не доверяю вакцине, применяемой в нашей стране", - говорит учитель рисования Ляэнемереской гимназии Светлана.

Есть и те, кто в принципе не против, но не хочет торопиться с выбором. Учителя соглашаются на вакцинацию по ряду причин: из желания обезопасить себя и своих близких, ссылаясь на хронические заболевания и т.д. В то же время особого энтузиазма нет. "Вакцинироваться буду только после того, как сделаю тест на антитела, так как имею целый букет хронических заболеваний", - говорит пожилая учительница английского языка Людмила.

ФОТО: Rus.Postimees

Опрошенные Rus.Postimees учителя среднего возраста оказались еще более категоричными. "Нет, откажусь от вакцинирования. Не вижу надобности", - уверенно отвечает учитель биологии Алена. Сомневается и учительница музыки Марианна: "Вакцину делать пока не буду. Не уверена", - говорит она. На вопрос о том, важно ли для нее, какой вакциной прививаться, она отвечает: "Нет, мне абсолютно без разницы. Какую предложат, такую и сделаю".

Удивительно, но факт: при том, что к вакцинации в целом учителя относятся, скорее, скептически, по их словам, они неплохо ориентируются в информации и доверяют медикам. Учительница английского языка Людмила признается, например, что в вакцинах не разбирается и ориентируется на информацию, присланную школьной медсестрой. "Больше всего ориентируюсь на информацию от врачей либо же от друзей", - говорит учительница биологии Алена. "Ориентируюсь и доверяю", - утверждает учительница музыки Марианна. "Я больше всего доверяю своим собственным ощущениям", - признается учительница рисования Светлана.

Директор Ляэнемереской гимназии Денис Преснецов Директор Таллиннской Ляэнемерской гимназии Денис Преснецов. ФОТО: Eero Vabamaegi/Postimees Люди могут не соглашаться на прививку, потому что не знают, есть ли у них антитела. Вероятность, что многие переболели без симптомов, велика – я сам контактировал со многими зараженными. Сейчас я запустил процесс через Synlab и Таллинн, чтобы нам помогли провести тесты на антитела для работников. У нас по статистике переболело уже 30%, прибавьте сюда тех, кто мог переболеть, не подозревая об этом, легко понять, что у нас просто нет обзора относительно того, кому вообще надо делать прививку. Я не могу требовать этого, не зная, например, какие хронические заболевания есть у людей и переболели ли они уже. Synlab мог бы помочь выявить это, таким образом можно было бы сохранить эти дозы вакцины, передать их следующим, кому они нужнее.

Чуть больше оптимизма внушает отношение молодых сотрудников школ. "Я уже записался на вакцинацию работников сферы образования. Считаю это важным, в первую очередь, чтобы обезопасить своих близких. Я работаю в школе, где, соответственно, бывает много людей", - поясняет молодой лаборант Маардуской гимназии Антон Коптев. "Ввиду отсутствия личного транспорта я вынужден пользоваться общественным. А потому, хоть я и стараюсь соблюдать меры предосторожности, риск заразиться немаленький", - рационально рассуждает он.

Антон считает, что надо обязательно ознакомиться с как можно большим количеством информации о вакцине, которую человек собирается вкалывать. В то же время он замечает, что вариантов выбора у рядового гражданина, по сути, немного: "С одной стороны да, разница есть. Однако сейчас нет общедоступной возможности вакцинироваться каждому и именно той вакциной, которой человек желает. Вакцины закупаются постепенно, как и сама вакцинация сейчас проходит только среди определенных групп населения. Это значит, что надо пользоваться той возможностью, которая есть сейчас", - советует он.