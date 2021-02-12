В Японии появится министр одиночества - там на фоне пандемии выросло число самоубийств

Ввести новый пост поручил премьер-министр страны Есихидэ Суга, его займет Тэцуси Сакамото - министр по делам восстановления жизнедеятельности регионов. Суга рассказал, что главной задачей Сакамото на новой должности будет принятие мер для решения проблемы возросшего на фоне пандемии Covid-19 уровня самоубийств среди женщин в Японии.

На новой должности Тэцуси Сакамото будет координировать работу нескольких правительственных агентств, которые уже занимаются предотвращением самоубийств, а также уходом за пожилыми людьми и детьми из небогатых семей.