Пт, 12.02.2021
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Криста Баумане, депутат Сейма
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В Японии появится министр одиночества - там на фоне пандемии выросло число самоубийств

ФОТО: Pexels

"Медуза" со ссылкой на Japan Times пишет, что в Японии появится особая правительственная должность координатора по борьбе с одиночеством и изоляцией в государстве.

Ввести новый пост поручил премьер-министр страны Есихидэ Суга, его займет Тэцуси Сакамото - министр по делам восстановления жизнедеятельности регионов. Суга рассказал, что главной задачей Сакамото на новой должности будет принятие мер для решения проблемы возросшего на фоне пандемии Covid-19 уровня самоубийств среди женщин в Японии.

На новой должности Тэцуси Сакамото будет координировать работу нескольких правительственных агентств, которые уже занимаются предотвращением самоубийств, а также уходом за пожилыми людьми и детьми из небогатых семей.

В прошлом году в Японии, на фоне необходимых мер изоляции из-за пандемии Covid-19 уровень самоубийств среди женщин вырос на 14,5%, мужчины же совершали самоубийства на 1% реже, чем годом ранее.

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