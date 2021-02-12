В Талсинском районе заметили лису с типичными признаками бешенства
Лисица с типичными признаками бешенства была замечена в Талсинском районе, что подтверждено Продовольственно-ветеринарной службой (PVD).
Лисица с типичными признаками бешенства была замечена в Талсинском районе, что подтверждено Продовольственно-ветеринарной службой (PVD).
Заместитель начальника отдела по надзору за инфекционными заболеваниями животных PVD Мартиньш Сержантс объяснил LETA, что лисица на видеоматериале, опубликованном в социальных сетях, была доставлена в лабораторию для исследования. Однако другие инфекционные заболевания, такие как болезнь Ауески или ложное бешенство, могут вызывать аналогичную клиническую картину, подчеркнул Сержантс.
Последний случай бешенства среди диких животных в Латвии был выявлен в 2010 году, а
Кроме того, каждый год около 1200 подозрительных животных проверяются на бешенство, и все протестированные животные в настоящее время имели отрицательный результат.
Чтобы снизить риски распространения бешенства из соседних стран - России и Беларуси, ежегодно на восточной границе Латвии проводится оральная вакцинация диких животных от бешенства, подчеркнули в службе.
PVD сообщает, что бешенство - одно из самых опасных инфекционных заболеваний, угрожающих жизни как людей, так и животных. У животных бешенство проявляется тяжелыми расстройствами нервной системы - повышенной раздражительностью, потерей страха, склонностью нападать и кусать других животных или людей, а заканчивается параличом и смертью.
PVD призывает владельцев домашних животных регулярно вакцинировать собак и кошек от бешенства, чтобы защитить их от этого опасного заболевания. Если у животного проявляются клинические признаки бешенства, лечение больше невозможно, потому что процесс необратим и инфицированному грозит мучительная смерть.
PVD - это государственное административное учреждение под надзором Министерства сельского хозяйства, которое осуществляет государственный надзор и контроль в пищевой цепи и секторе ветеринарии.