Марии Колесниковой грозит до 12 лет тюрьмы

Ее будут судить за заговор с целью незаконного захвата власти, а также за создание и управление экстремистской организацией. Если Колесникова будет признана виновной по этим обвинениям, она может быть приговорена к лишению свободы сроком до 12 лет.

38-летняя Колесникова входит в Координационный совет оппозиции, которая хочет мирной смены власти в Беларуси. Она была похищена белорусскими спецслужбами в Минске в сентябре.

Оппозиционный белорусский политик Виктор Бабарико заявил, что обвинения в адрес Колесниковой политически мотивированы и не имеют под собой законных оснований.

Срок предварительного заключения, назначенный Колесниковой в январе, продлен на два месяца до 8 марта.

Колесникова работала на Бабарико, который планировал баллотироваться на президентских выборах 9 августа, но был задержан.

Затем Колесникова привлекла внимание международного сообщества, взяв на себя роль лидера оппозиции вместе со Светланой Тихановской и Вероникой Цепкало.

Александр Лукашенко был объявлен победителем выборов, но оппозиция обвиняет режим в повсеместной фальсификации результатов выборов и требует его отставки. Оппозиция считает Тихановскую настоящим победителем выборов.

После выборов Колесникова присоединился к массовым протестам, которые продолжаются, хотя в последнее время - в меньшем масштабе.

Колесниковой удалось сорвать попытку силовиков заставить ее покинуть страну и пересечь границу Украины. На границе она порвала паспорт и была задержана.

Несмотря на протесты международной общественности, Колесникова остается под стражей.

По данным незарегистрированного правозащитного центра "Весна", более 160 политических заключенных были заключены в белорусские тюрьмы в связи с протестами.