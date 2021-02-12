Прокурор просит для сааремааского дорожного убийцы беспрецедентно суровое наказание

"Уважаемый суд, я хочу, чтобы суд вынес справедливое решение, я бы еще хотел сказать, что никому не желал зла, не хотел чьей-либо смерти. Если бы я мог повернуть время вспять, я бы не садился за руль на пьяную голову. Я очень сожалею о своем поступке", - сказал суду в своем последнем слове 35-летний Рейнарт, который до сих пор отказывался давать показания.

По словам его защитника, мужчина просто ничего не помнит о происшествии и его обстоятельствах. Ранее Рейнарт частично признал себя виновным в совершении преступления.

Незадолго до рокового трагического уикенда Рейнарт приехал из Испании - он лишь недавно устроился водителем-дальнобойщиком. Приятель забрал его из Таллинна накануне и привез к родителям. Однако Рейнарт, еще по дороге из Таллинна на Сааремаа выпивший две кружки пива, не остался там и решил поехать к подруге в город, взяв с собой еще пива.

Утром 11 января Рейнарт продолжил пить пиво, а позже добавил к ним коктейли из джина. По словам подруги, пьяный Рейнарт в какой-то момент вспылил, а когда она обратила на это внимание, он обиделся, сел в машину и уехал.

Со стеклянным взглядом Рейнарт свернул на шоссе на Куйвасту и нажал на газ. На "космической скорости", как говорят очевидцы, он врезался в совершавшую левый поворот Volvo.

Примерно за десять километров до места аварии правоохранители на патрульном автобусе замерили скорость Audi на уровне 138 км/ч. К настоящему времени дорожно-техническая экспертиза установила, что Рейнарт во время аварии ехал со скоростью 179 километров в час, что составляет около 50 метров в секунду.

В результате аварии в автомобиле Volvo погибли 27-летняя Кати, ее девятимесячная дочь Элли и 58-летняя мать Кати Эве. В аварии серьезно пострадали 37-летняя сестра Кати Мерли и сам Рейнарт. Спустя почти час после аварии содержание алкоголя в крови Рейнарта в больнице Курессааре было измерено на уровне 3,51 промилле, результат более позднего обследования - 1,82 промилле.

Это беспрецедентный судебный случай, поскольку изначальное обвинение в дорожном преступлени прокуратура решила переквалифицировать в преступление против личности и теперь обвиняет Рейнарта в убийстве трех человек. До сих пор никому в Эстонии не было предъявлено обвинение в убийстве за такое преступление.

По словам прокурора Райнера Амура, изучив собранные доказательства, он решил, что речь не идет о дорожно-транспортном происшествии: очень сильное опьянение, превышение скорости и, что самое главное, движение по встречной полосе там, где это было запрещено, дают основания обвинить Рейнарта в убийстве.

По словам Амура, Рейнарт сознательно напился и действовал с целью. "Конечно, когда он начал поездку, он не планировал никого убивать. Но когда он выехал на Куйвастуское шоссе, он знал, что это самое большое шоссе на Сааремаа. Он знал, что был пьян, и сознательно начал там превышать скорость и обгонять в запрещенном месте, зная, что на дороге есть и другие водители", - объяснил Амур.

В пятницу прокурор запросил для Андреса Рейнарта 14-летний тюремный срок, один год из которых мужчина уже отбыл. По словам адвоката Рейнарта Ану Тоомемяги, она озадачена предложением о таком наказании, поскольку, по ее мнению, намерение Рейнарта убить кого-то никоим образом не было доказано.

"Нет никаких доказательств того, что обвиняемый умышленно хотел убить, и поэтому Рейнарт должен быть полностью оправдан по обвинению в убийстве", - заявила суду адвокат.