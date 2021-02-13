Премьер-министр Эстонии: не нужно делать из вакцины "Спутник V" политический инструмент

- Какой должна быть позиция Эстонии в отношении российской вакцины Sputnik V, если Европейское агентство по лекарственным средствам разрешит ее?

Каллас: Если Европейское агентство по лекарственным средствам даст зеленый свет, я не вижу причин, по которым ее нельзя было бы принять к использованию. Это такая же вакцина, как и у всех.

- Премьер-министр Литвы заявил, что они не будут использовать вакцину, даже если она будет одобрена, потому что деньги от вакцины будут использованы в геополитических целях.

Каллас: Возможно, Россия использует этот "Спутник" для достижения своих политических целей. Почему они не вакцинируют свое население, а вместо этого предлагают вакцину за пределы страны - для того, чтобы усилить свое влияние. Китай поступает так же.

Но ваш вопрос заключается в том, что если Европейское агентство по лекарственным средствам скажет, что это хорошая вакцина, значит для нас это такая же вакцина, как и любая другая. Это не должно быть политическим инструментом, но люди должны быть вакцинированы.

22 января министр здоровья и труда Эстонии Танель Кийк сообщил Postimees, что в этом году в Эстонию с большой долей вероятности прибудут вакцины семи производителей. "В будущем на рынок может выйти больше производителей вакцин. В разработке находятся десятки вакцин-кандидатов. Кто выйдет на рынок в ближайшие годы, предсказать сложно. Конечно, главным критерием для нас всегда было то, что для выхода на рынок любая вакцина должна иметь положительную оценку Европейского агентства по лекарственным средствам и разрешение на продажу, выданное Европейской комиссией".

Урмас Рейнсалу: призываю Каю Каллас не содействовать информационным операциям в России

По словам бывшего министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, в отличие от Каи Каллас он не склонен превозносить вакцину Sputnik. "Россия грубо использует ее в качестве информационной операции, в которой затем дискредитирует западные вакцины и проталкивает свои собственные", - объяснил Рейнсалу, добавив, что Россия затем предложит их другим странам, чтобы расширить сферу своего влияния.

"Мы может быть в этом так же уверены, как Литва, и я призываю Каю Каллас не содействовать информационным операциям в России", - сказал бывший министр иностранных дел. Кроме того, он считает, что вопрос здоровья не означает, что лекарство, получившее зеленый свет, нужно сразу покупать в больших количествах, особенно если оно российское.

"Скорее, мы должны заботиться о том, чтобы говорящие по-русски люди не попадали под влияние кремлевской пропаганды, где им промывают мозги, говоря, что что западные вакцины плохие, а "Спутник" - самый лучший".

На вопрос, какой сигнал заявление Каллас дает нашему русскоязычному населению, Рейнсалу ответил, что Каллас приводит нарратив, в рамках которого Sputnik - это хорошо, и правительство с этим согласно. "Конечно, наши союзники внимательно следят за тем, как мы сейчас выступает в роли продавцов Sputnik", - объяснил Рейнсалу.