Вдова Кибилдса сблизилась с известным предпринимателем

Илзе Грасе-Кибилде более полугода состоит в отношениях с бывшим владельцем компании Stenders Янисом Берзиньшем. Этот факт изданию Kas Jauns? подтвердил сам Берзиньш.

"Это было совершенно случайно, приятный случай, - вспоминает Берзиньш, добавляя: - Сейчас мы идем одной дорогой, и, надеюсь, мы будем идти вместе еще долго".

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Берзиньш отмечает, что их объединяет очень близкая дружба и общие интересы.

Как сообщал RUS TVNET, телеведущий Мартиньш Кибилдс скоропостижно скончался 26 октября 2019 года. Сердце Кибилдса остановилось во время семейного путешествия в Нидерланды 26 октября. Ему было 46 лет. Позже семья Мартиньша в соцсетях сообщила официальную причину смерти: "острая ишемическая болезнь сердца".