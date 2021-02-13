Вдова Кибилдса сблизилась с известным предпринимателем

В октябре прошлого года прошел год с тех пор, как не стало журналиста Мартиньша Кибилдса. Теперь стало известно, что его супруга, директор Moller Baltic Import Илзе Грасе-Кибилде начала новые отношения.
Илзе Грасе-Кибилде более полугода состоит в отношениях с бывшим владельцем компании Stenders Янисом Берзиньшем. Этот факт изданию Kas Jauns? подтвердил сам Берзиньш.
"Это было совершенно случайно, приятный случай, - вспоминает Берзиньш, добавляя: - Сейчас мы идем одной дорогой, и, надеюсь, мы будем идти вместе еще долго".
Берзиньш отмечает, что их объединяет очень близкая дружба и общие интересы.
Как сообщал RUS TVNET, телеведущий Мартиньш Кибилдс скоропостижно скончался 26 октября 2019 года. Сердце Кибилдса остановилось во время семейного путешествия в Нидерланды 26 октября. Ему было 46 лет. Позже семья Мартиньша в соцсетях сообщила официальную причину смерти: "острая ишемическая болезнь сердца".
Кибилдс на Латвийском телевидении вел такие передачи, как Atslēgas, Kultūrdeva, Adreses, а ранее и Gribi būt miljonārs?, кроме того, также он был председателем Латвийского союза архитекторов.