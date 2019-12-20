Вдова Мартиньша Кибилдса откровенно рассказала о жизни после того, как его не стало

"Это [их знакомство. - Прим. ред.] произошло 12 лет назад. Я чувствовала, что мы очень гармоничны. Это, видимо, то, что ищут все люди, но чему трудно дать определение. Нам было интересно вместе. Этого очень не хватает, и никто не может это восполнить. Мартиньш… был очень умен. Прекрасный собеседник. У меня ощущение, что мне было дано свыше быть рядом с человеком, который в своей области, по мнению многих, сделал что-то особенное.

Пока мы живы, мы не осознаем своей ценности. Конечно, Мартиньш знал, что делает хорошие вещи, но такой поддержки, уважения и доброты, которые я почувствовала после его ухода, я не ожидала.

В том числе и от желтой прессы - хочу сказать большое спасибо.

Есть люди, которые после трагедий не говорят, а есть те, кто говорит. Я из тех, кто говорит. После ухода Мартиньша (для меня это время кажется в три раза длиннее, чем в реальности) я каждый день с кем-то говорила. Поэтому, может, сейчас не плачу, когда говорю. Хорошо, когда есть с кем поделиться", - рассказала Илзе.

Вдова добавила, что

вместе с детьми покинула дом, в котором жила с мужем, и переехала в квартиру в том же районе. Рождество она планирует встречать с первой женой Мартиньша и всеми четырьмя его наследниками.

Напомним, сердце Мартиньша Кибилдса остановилось во время семейного путешествия в Нидерланды 26 октября. Ему было 46 лет. Позже семья Мартиньша в соцсетях сообщила официальную причину смерти: "острая ишемическая болезнь сердца".

Кибилдс на Латвийском телевидении вел такие передачи, как Atslēgas, Kultūrdeva, Adreses, а ранее и Gribi būt miljonārs?, кроме того, также он был председателем Латвийского союза архитекторов.

В этом году Мартиньш Кибилдс начал работу в команде программы LTV Kultūrdeva, а также продолжал вести передачу Adreses.