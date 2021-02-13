Сб, 13.02.2021
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Простой эксперимент дома - "вулкан" и другие советы, как мотивировать ребенка изучать химию

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

​У многих химия ассоциируется с периодической таблицей элементов, лабораториями и формулами, однако на самом деле она окружает нас всех и в повседневной жизни, например, когда мы готовим еду или, делаем уборку.

Предприятие Grindeks в свой 75-летний юбилей, посвященный знаниям, подготовило советы для родителей, которые помогут мотивировать детей знакомиться и с практической, увлекательной стороной химии. В свою очередь учеников средней школы компания призывает до 24 февраля подавать заявки на участие в игре на эрудицию Prāta turnīrs, три этапа которой уже в марте пройдут в Интернете.

Нет никакого сомнения в том, что и родители, и учителя сильно влияют на выбор ребенком будущей карьеры, однако прежде всего необходимо распознать истинные интересы ребенка, его призвание. Один из способов - это сделать - пробовать разные вещи с самого детства и таким образам показать малышу, что за страницами учебников скрывается интересный, полный возможностей и сюрпризов мир.

#1 Позволять ребенку задавать вопросы

Детские вопросы "почему" и "как" следует воспринимать серьезно, сколько бы лет ни было ребенку, ведь именно родители до определенного возраста являются для него главным и самым надежным источником информации. Не менее важную роль, по крайней мере некоторое время, родители играют и в том возрасте, когда дети ходят в школу и начинают изучать точные науки, в том числе химию. К тому же родители могут не только помочь с учебой, но и стимулировать интерес ребенка к конкретному учебному предмету, помочь познакомиться с химическими процессами на практике - дома или в природе.

#2 Использовать технологии и дополнительную помощь

В случае, если родители не уверены в своих познаниях, ответы и идеи для всевозможных занятий можно найти в Интернете, например, на uzdevumi.lv и ķīmiķo.lv. Современные технологии позволяют без труда находить также образовательные ТВ-передачи и видео.

Именно обучение в видеоформате считается одним из самых простых и доступных, ведь в видео не только в интерактивной форме поясняются теоретические вопросы, но и демонстрируются практические примеры. Чтобы сделать процесс еще более увлекательным, родители могут превратить учебу в игру.

Например, после обсуждения конкретных вопросов можно устроить викторину, посоревноваться и проверить друг друга. Детям и молодежи доступны и другие способы освоения химии: кружки по интересам, частные учителя, посещение различных музеев, экскурсии, дополнительная литература, портал soma.lv. Можно испытать себя и в различных онлайн-турнирах, например, в организуемом Grindeks Prāta turnīrs, подавать заявки на участие, в котором призывают команды из учеников средней школы и учителей. Это возможность бесплатно и в интересной форме проверить свою эрудицию не только в области химии, но и по многим другим темам, а заодно посоревноваться за ценные призы.

#3 Простые эксперименты в домашних условиях

Химия, как и любая естественная наука, дает нам возможность проявлять креативность на практике. Любознательность и интерес ребенка к химии только возрастут, если у него будет возможность самому провести какой-нибудь эксперимент. Ребенок, в зависимости от его возраста, под присмотром родителей может проводить дома безопасные и простые эксперименты. Для этого прекрасно подойдут различные химические наборы, благодаря которым у ребенка появится собственная лаборатория.

Идея!

Можно также обойтись доступными дома ресурсами, например, использовать соду, лимонную кислоту, сахар, соль и другие вещества. Один из самых простых экспериментов – "вулкан", для которого понадобятся стакан, 1 столовая ложка соды, 2 столовых ложки уксуса и пищевой краситель.

При проведении этого эксперимента (а также всех других) необходимо помнить о мерах предосторожности, ведь при соединении соды (щелочи) и уксуса (кислоты) произойдет химическая реакция, в результате которой образуется пена и выделится углекислый газ. После таких экспериментов нужно обязательно проветрить помещение, а прежде чем к нему приступать – убедиться, что помещение подходит для проведения конкретного эксперимента.

Одно из интересных соединений сопровождает многих детей и молодых людей в повседневной жизни – это популярная игрушка лизун, или слайм. Изготовить его можно и дома, смешав клей ПВА, гель для стирки белья, пену для бритья и пищевой краситель.

#4 Не бойтесь ошибаться, искать и находить химию повсюду

Многие научные открытия были случайными, другие же требовали множества попыток и проработки совершенных ранее ошибок. Абсолютно нечаянно был открыт, например, пенициллин, изобретены пластмасса и фейерверки. В химии недостаточно одной попытки, ведь нужно добиться стабильного позитивного результата, что особенно важно, например, при изготовлении медикаментов. Благодаря тому, что ребенок будет анализировать эксперименты и прояснять для себя, что именно пошло не так, он сможет постичь интересные принципы взаимодействия веществ, разовьет логическое мышление и творческое начало. Поэтому важно призывать ребенка или молодого человека не сдаваться после первой неудачи и повторять эксперимент.

Найденные взаимосвязи помогут ему видеть еще больше химии рядом, начиная с нашего тела, которое состоит из различных химических элементов, или изменения цвета листвы в разные времена года вплоть до всегда актуальных мытья и дезинфекции рук – химия повсюду!

Об игре Grindeks Prāta turnīrs

Фармацевтическое предприятие Балтии организует бесплатную онлайн-игру на эрудицию Grindeks Prāta turnīrs. Принять в нем участие призывают учеников 10-12 классов: они могут создавать команды из четырех-шести участников, одним из которых должен быть педагог – капитан команды. От одной школы в конкурсе может участвовать не более трех команд. Регистрация на турнир будет проходить до 24 февраля этого года (включительно), для этого нужно отправить электронное письмо на prata.turnirs@grindeks.lv.

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