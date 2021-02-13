Простой эксперимент дома - "вулкан" и другие советы, как мотивировать ребенка изучать химию

Предприятие Grindeks в свой 75-летний юбилей, посвященный знаниям, подготовило советы для родителей, которые помогут мотивировать детей знакомиться и с практической, увлекательной стороной химии. В свою очередь учеников средней школы компания призывает до 24 февраля подавать заявки на участие в игре на эрудицию Prāta turnīrs, три этапа которой уже в марте пройдут в Интернете.

Нет никакого сомнения в том, что и родители, и учителя сильно влияют на выбор ребенком будущей карьеры, однако прежде всего необходимо распознать истинные интересы ребенка, его призвание. Один из способов - это сделать - пробовать разные вещи с самого детства и таким образам показать малышу, что за страницами учебников скрывается интересный, полный возможностей и сюрпризов мир.

#1 Позволять ребенку задавать вопросы

Детские вопросы "почему" и "как" следует воспринимать серьезно, сколько бы лет ни было ребенку, ведь именно родители до определенного возраста являются для него главным и самым надежным источником информации. Не менее важную роль, по крайней мере некоторое время, родители играют и в том возрасте, когда дети ходят в школу и начинают изучать точные науки, в том числе химию. К тому же родители могут не только помочь с учебой, но и стимулировать интерес ребенка к конкретному учебному предмету, помочь познакомиться с химическими процессами на практике - дома или в природе.

#2 Использовать технологии и дополнительную помощь

В случае, если родители не уверены в своих познаниях, ответы и идеи для всевозможных занятий можно найти в Интернете, например, на uzdevumi.lv и ķīmiķo.lv. Современные технологии позволяют без труда находить также образовательные ТВ-передачи и видео.

Именно обучение в видеоформате считается одним из самых простых и доступных, ведь в видео не только в интерактивной форме поясняются теоретические вопросы, но и демонстрируются практические примеры. Чтобы сделать процесс еще более увлекательным, родители могут превратить учебу в игру.

Например, после обсуждения конкретных вопросов можно устроить викторину, посоревноваться и проверить друг друга. Детям и молодежи доступны и другие способы освоения химии: кружки по интересам, частные учителя, посещение различных музеев, экскурсии, дополнительная литература, портал soma.lv. Можно испытать себя и в различных онлайн-турнирах, например, в организуемом Grindeks Prāta turnīrs, подавать заявки на участие, в котором призывают команды из учеников средней школы и учителей. Это возможность бесплатно и в интересной форме проверить свою эрудицию не только в области химии, но и по многим другим темам, а заодно посоревноваться за ценные призы.

#3 Простые эксперименты в домашних условиях