Женщина, которая не боится испачкаться. Химик Диана о работе в лаборатории и танцах на пилоне

Диане 27 лет, она - рижанка. За ее спиной несколько лет учебы в RTU и ЛУ на химика. Как результат - более пяти лет работы в Olainfarm и Grindex в направлении фармацевтики. Сейчас Диана ищет новую работу, и все по той же специальности - химик. Однако когда мы слышим "химик", мы навряд ли представляем девушку, которая еще и танцует на пилоне. А это - о Диане!
Серия статей RUS TVNET "Я так хочу!" о сильных женщинах. Но кто такая сильная женщина? Военнослужащая в форме? Пилот самолета? Да! Но еще и женщина, которая посвятила всю себя детям, нашла себя в науке, и даже та, кто просто танцует на пилоне, не боясь осуждения окружающих. Сильная женщина - та, которая, несмотря на любые препятствия и стереотипы, не боится идти вперед и делать так, как того хочет именно она!
О выборе профессии и работе
В 12-м классе резко решила, что стану химиком. Думала стать юристом, как мама, но та отговорила. Вторая мысль (и больше у меня в голове другой не было) - химик. И так я с этой мыслью жила, продолжала учиться и не думала даже бросать или менять что-то.
Женщина-химик - это женщина, которая не боится испачкаться. А еще вернее - это женщина, которая ничего не боится. Ты обливаешься - не водой! Нельзя сказать, что женщина-химик - это профессия, где ты просто умная женщина - у нас много профессий, требующих ума!
Если бы мне каждый раз давали евро за человека, который предлагает совместный бизнес, то у меня было бы 1000 евро.
Понятное дело, какой бизнес предлагают химику.
Это, видимо, стереотип из Breaking Bad (сериал "Во все тяжкие". - Прим. ред.) и других сериалов, где химики варят наркотики.
Химикам очень тяжело, когда задают вопрос "чем ты занимаешься на работе?". Есть профессиональные, узконаправленные шутки. Тебя исключительно только коллеги понимают.
О своих проблемах на работе можешь рассказать коллегам - они поймут, посочувствуют. Приходишь домой, рассказываешь родителям, друзьям и молодому человеку - смотрят, а в глазах нет понимания. Слушают только потому, что любят и видят, что человеку нужно выговориться. Полной картины, как твоя работа проходит, нет.
У большинства работа проходит в офисе, в рабочем кресле, и обычно они разговаривают о формальностях. Например, сделал ошибку в договоре - и все понимают!
А у меня целый час таблетка не могла раствориться, и у меня спрашивают - а что ей мешало?
А ты не можешь ему простым языком объяснить, что мешало.
Один раз даже пришлось рисовать рисунок молодому человеку, чтобы объяснить, что у меня на работе не получилось и что бесит.
А еще так долго в этом работаешь, что уже начинаешь разбираться в лекарствах. Например, я раньше думала, что от заложенности носа - только капли. Потом узнала о таблетках и сиропе. Теперь в принципе всем только их и советую.
В работе в лаборатории есть и свои минусы. Работать женщинам в химии сложнее немножко... Естественно, в лаборатории все по нормам: есть защита, очки, перчатки, но все равно, когда ты работаешь - все испаряется. Это не смертельно, но чем больше работаешь в лаборатории, тем больше этого вдыхаешь. В маске очень сложно работать... Ты, конечно, не всегда в ней. Но в тех случаях, когда образец опасен - ты в маске.
О танцах на пилоне
Если женщина-химик пошла на пилон, то это сразу обнуляет то, что она химик - конечно, чушь. Я когда пришла в этот спорт, даже не подозревала, какие люди могут этим заниматься. Все абсолютно разные, и каждый по-разному пришел в этот спорт. У нас очень богатая история студии. Когда ты там задерживаешься, уже становишься частью семьи.
Люди по большей части, когда говоришь им "пилон", не понимают этого слова. Когда говоришь "шест, на котором танцуют стриптизерши" - сразу понимают. И уже у всех людей ассоциация. В моем окружении меня никогда не сравнивали со стриптизершей, в шутку могли, но это не было обидно. Мой круг общения этот вид спорта принимает. Прошлый - воспринимал это как стриптиз, бывало, что подкалывали.
Очень боялась показать родителям и не сразу начала заниматься танцами. Думала, что могут быть неправильные ассоциации. Но моя мама сказала просто:
"Мне, может, это не нравится, но если тебе это приносит удовольствие - занимайся чем угодно!".
После работы я мчалась на тренировку в студию, несмотря на то, что работала с 6 утра. После этого я бежала туда, хоть могла и быть голодной. Приходила на тренировку, начиналась разминка. Голод уходил. Открывалось второе и третье дыхание!
У тебя может быть отвратительное настроение: ты хочешь всех рвать на куски, но как только приходишь - включается музыка, начинается общение и танцы. Это столько удовольствия приносит! После этого уходишь - будто ты поспала. Дома еще могла танцевать.
О будущем
Естественно, пока я себя не вижу никем другим. Конечно, хочу работать химиком, но уже не рядовым, а в идеале - руководителем лаборатории. Или с бумагами, специалистом по качеству. Хотелось бы работать уже в офисе.
Кем вижу себя через пять лет? Основная работа - химиком, но есть и небольшая мечта - открыть свою студию по пилону.