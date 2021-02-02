Женщина, которая не боится испачкаться. Химик Диана о работе в лаборатории и танцах на пилоне

Серия статей RUS TVNET "Я так хочу!" о сильных женщинах. Но кто такая сильная женщина? Военнослужащая в форме? Пилот самолета? Да! Но еще и женщина, которая посвятила всю себя детям, нашла себя в науке, и даже та, кто просто танцует на пилоне, не боясь осуждения окружающих. Сильная женщина - та, которая, несмотря на любые препятствия и стереотипы, не боится идти вперед и делать так, как того хочет именно она!

О выборе профессии и работе

ФОТО: Из личного архива Дианы

В 12-м классе резко решила, что стану химиком. Думала стать юристом, как мама, но та отговорила. Вторая мысль (и больше у меня в голове другой не было) - химик. И так я с этой мыслью жила, продолжала учиться и не думала даже бросать или менять что-то.

Женщина-химик - это женщина, которая не боится испачкаться. А еще вернее - это женщина, которая ничего не боится. Ты обливаешься - не водой! Нельзя сказать, что женщина-химик - это профессия, где ты просто умная женщина - у нас много профессий, требующих ума!

Если бы мне каждый раз давали евро за человека, который предлагает совместный бизнес, то у меня было бы 1000 евро.

Понятное дело, какой бизнес предлагают химику.

Это, видимо, стереотип из Breaking Bad (сериал "Во все тяжкие". - Прим. ред.) и других сериалов, где химики варят наркотики.

​Химикам очень тяжело, когда задают вопрос "чем ты занимаешься на работе?". ​Есть профессиональные, узконаправленные шутки. Тебя исключительно только коллеги понимают.

О своих проблемах на работе можешь рассказать коллегам - они поймут, посочувствуют. Приходишь домой, рассказываешь родителям, друзьям и молодому человеку - смотрят, а в глазах нет понимания. Слушают только потому, что любят и видят, что человеку нужно выговориться. Полной картины, как твоя работа проходит, нет.

У большинства работа проходит в офисе, в рабочем кресле, и обычно они разговаривают о формальностях. Например, сделал ошибку в договоре - и все понимают!

А у меня целый час таблетка не могла раствориться, и у меня спрашивают - а что ей мешало?

А ты не можешь ему простым языком объяснить, что мешало.

Один раз даже пришлось рисовать рисунок молодому человеку, чтобы объяснить, что у меня на работе не получилось и что бесит.

А еще так долго в этом работаешь, что уже начинаешь разбираться в лекарствах. Например, я раньше думала, что от заложенности носа - только капли. Потом узнала о таблетках и сиропе. Теперь в принципе всем только их и советую.