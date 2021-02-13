Человек, упавший из космоса: трагический конец Владимира Комарова

Владимир Комаров ФОТО: Wikimedia Commons

"Советские инженеры столкнулись с сильным политическим давлением", - написал в книге "In The Shadow of the Moon" ее автор Френсис Френч.

В свою очередь в книге "Starman" написано, что Комаров перед миссией был совершенно уверен, что умрет, однако, чтобы защитить своего друга и резервного пилота Гагарина, не отказался от задачи. Впрочем, многие считают, что Гагарин резервным пилотом мог быть только теоретически. Он уже достиг наивысшей точки своей карьеры, стал первым человеком в космосе и считался своего рода национальным достоянием. Именно поэтому вряд ли в случае отказа Комарова на столь рискованную миссию отправили бы Гагарина.

23 апреля 1967 года Космос отправился в роковое космическое путешествие. В течение 24 часов он 16 раз облетел вокруг Земли, однако главную цель миссии выполнить не успел. По той причине, что одна из солнечных панелей, оснащавших корабль энергией, не работала. Поэтому поднятие с Земли второго модуля отложили, а Комарову приказали возвращаться на Землю.

Вопреки навыкам Комарова, ему было тяжело управлять космическим кораблем, возникли и проблемы с ракетными тормозами. Ему нужно было еще два раза облететь вокруг планеты, чтобы можно было войти в атмосферу. Когда он находился в семи километрах от поверхности, не раскрылся парашют космического корабля. 24 апреля 1967 года он врезался в землю и погиб в результате ужасного взрыва, став первым человеком, погибшим во время космической миссии.

Последние моменты Комарова

Как написано в книге "Starman", незадолго до смерти Комаров проклял самолет, сказав: "У черту корабль! Все, к чему я прикасаюсь, не работает как следует". Если можно верить книге, он проклял и власть, которая вообще потребовала у него лететь на этом самолете.

Впрочем, многие эксперты относятся к вышеупомянутому скептически, в том числе и историк космоса Роберт Перлман.

"Я просто не считают это заслуживающим доверия. У нас есть расшифровка полета, где ничего такого не видно. Комаров был опытным космонавтом. Он был натренирован сохранять спокойствие в чрезвычайных ситуациях. Мысль, что он мог потерять самообладание, ничтожна", - сказал Перлман.

Судя по расшифровке, доступной в архиве, его последними словами были: "Чувствую себя прекрасно, все в порядке". Спустя мгновение он добавил: "Спасибо, что все это транслировали".

После этого связь с Комаровым пропала.

Наследие Комарова

Несмотря на то, что неизвестно, насколько злым или отчаянным Комаров был перед своей смертью, известно, что Гагарин был чрезвычайно зол. Его шокировала смерть друга, кроме того, на него свалились обвинения близких Комарова. Гагарин чувствовал, что столь трагичного исхода можно было избежать. Виной всему была большая спешка.

Открытка с Владимиром Комаровым ФОТО: Wikimedia Commons

Впрочем, и сам Комаров знал, что есть большая возможность того, что он домой живым не вернется. Полеты в космос еще были в яслях, да и космический корабль был неполноценен, а миссия - поспешной. Несмотря на это, Комаров поднялся на борт и полетел в космос. Еще во время своей жизни он считался национальным героем, что только подтвердила его смерть. Он был похоронен у стены Кремля.