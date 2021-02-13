Человек, упавший из космоса: трагический конец Владимира Комарова
24 апреля 1967 года советский космонавт Владимир Комаров после миссии на космическом корабле "Союз I" пытался вернуться на Земле. Однако возникла проблема с парашютом.
24 апреля 1967 года советский космонавт Владимир Комаров после миссии на космическом корабле "Союз I" пытался вернуться на Земле. Однако возникла проблема с парашютом.
Владимир Комаров был особенным советским космонавтом, однако большая часть людей помнить его из-за смерти - как человека, упавшего из космоса.
Несмотря на то, что он был хорошо подготовлен к миссии, она, возможно, была слишком поспешной. Позднее ходили слухи, что у космического корабля перед стартом были сотни структурных проблем, однако советская власть игнорировала возражения и предупреждения инженеров.
Несмотря на то, что полностью понятно, что у космического корабля Комарова были проблемы, большая часть событий, которые привели к его смерти, таинственны. Однако вот, что известно: Комаров в своем космическом корабле несколько раз облетел вокруг Земли. После этого пытался войти в земную атмосферу, однако в конце концов упал на землю, погибнув в результате ужасного взрыва.
Карьера космонавта Владимира Комарова
Комаров родился 16 марта 1927 года в Москве. Еще мальчишкой он увлекся авиацией и самолетами. В возрасте 15 лет Комаров присоединился к советским воздушных силам и в 1949 году стал пилотом. Он познакомился и женился на Валентине Киселевой.
Один раз он высказался: "Каждый, кто когда-либо летал, каждый, кто когда-либо управлял самолетом, никогда не захочет расставаться с самолетом и небом".
Комаров продолжал подниматься по карьерной лестнице. В 1959 году он закончил Академию воздушных сил и планировал стать космонавтом. В конце концов он стал одним из 18 кандидатов на миссию космонавта.
К тому моменту Вторая мировая война уже была конкретное время за спиной и было ясно, что новым полем боя должен стать космос. Комаров считал, что и в космосе больше нет границ.
В 1964 году Комаров уже показал себя, удачно управляя первым космическим кораблем, поднявшим в небо более одного человека. Несмотря на то, что он не был первым человеком в космосе, так как это уже успел сделать Юрий Гагарин, нет сомнений, что он был чрезвычайно талантливым и способным космонавтом.
С приближением 50-летия Октябрьской революции, Советский Союз в 1967 году планировал сделать что-то очень особенное. Комаров показался идеальным человеком, который может это осуществить.
Человек, упавший из космоса
Цель миссии была довольно амбициозной: на низкой околоземной орбите планировалось разместить две космические капсулы - одну рядом с другой. В свою очередь между этими капсулами в открытый космос выйдет Комаров. Однако в данный момент история становится непонятной. Как указывается в книге "Starman", у космического корабля Комарова были 203 структурные проблемы, ясно видимые перед полетом.
Гагарин, бывший резервным пилотом, сообщил, что миссию необходимо отложить. Он даже написал десятистраничное сообщение и передал его своему другу в службе безопасности, однако это было проигнорировано. Впрочем, существование сообщения не доказано и не упомянуто в официальных документах. Впрочем, понятно, что об отмене миссии никто из советских чиновников не думал.
"Советские инженеры столкнулись с сильным политическим давлением", - написал в книге "In The Shadow of the Moon" ее автор Френсис Френч.
В свою очередь в книге "Starman" написано, что Комаров перед миссией был совершенно уверен, что умрет, однако, чтобы защитить своего друга и резервного пилота Гагарина, не отказался от задачи. Впрочем, многие считают, что Гагарин резервным пилотом мог быть только теоретически. Он уже достиг наивысшей точки своей карьеры, стал первым человеком в космосе и считался своего рода национальным достоянием. Именно поэтому вряд ли в случае отказа Комарова на столь рискованную миссию отправили бы Гагарина.
23 апреля 1967 года Космос отправился в роковое космическое путешествие. В течение 24 часов он 16 раз облетел вокруг Земли, однако главную цель миссии выполнить не успел. По той причине, что одна из солнечных панелей, оснащавших корабль энергией, не работала. Поэтому поднятие с Земли второго модуля отложили, а Комарову приказали возвращаться на Землю.
Вопреки навыкам Комарова, ему было тяжело управлять космическим кораблем, возникли и проблемы с ракетными тормозами. Ему нужно было еще два раза облететь вокруг планеты, чтобы можно было войти в атмосферу. Когда он находился в семи километрах от поверхности, не раскрылся парашют космического корабля. 24 апреля 1967 года он врезался в землю и погиб в результате ужасного взрыва, став первым человеком, погибшим во время космической миссии.
Последние моменты Комарова
Как написано в книге "Starman", незадолго до смерти Комаров проклял самолет, сказав: "У черту корабль! Все, к чему я прикасаюсь, не работает как следует". Если можно верить книге, он проклял и власть, которая вообще потребовала у него лететь на этом самолете.
Впрочем, многие эксперты относятся к вышеупомянутому скептически, в том числе и историк космоса Роберт Перлман.
"Я просто не считают это заслуживающим доверия. У нас есть расшифровка полета, где ничего такого не видно. Комаров был опытным космонавтом. Он был натренирован сохранять спокойствие в чрезвычайных ситуациях. Мысль, что он мог потерять самообладание, ничтожна", - сказал Перлман.
Судя по расшифровке, доступной в архиве, его последними словами были: "Чувствую себя прекрасно, все в порядке". Спустя мгновение он добавил: "Спасибо, что все это транслировали".
После этого связь с Комаровым пропала.
Наследие Комарова
Несмотря на то, что неизвестно, насколько злым или отчаянным Комаров был перед своей смертью, известно, что Гагарин был чрезвычайно зол. Его шокировала смерть друга, кроме того, на него свалились обвинения близких Комарова. Гагарин чувствовал, что столь трагичного исхода можно было избежать. Виной всему была большая спешка.
Впрочем, и сам Комаров знал, что есть большая возможность того, что он домой живым не вернется. Полеты в космос еще были в яслях, да и космический корабль был неполноценен, а миссия - поспешной. Несмотря на это, Комаров поднялся на борт и полетел в космос. Еще во время своей жизни он считался национальным героем, что только подтвердила его смерть. Он был похоронен у стены Кремля.
Несомненно, что Комаров пережил ужасную смерть как "человек, упавший из космоса". Однако по-прежнему - как это было обычным в СССР - обстоятельства его смерти довольно непонятны. Впрочем, есть факты, которые отрицать нельзя: Комаров был талантливым пилотом, летал в космос на неполноценном космическом корабле и заплатил за это полную цену.