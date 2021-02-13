В Армении произошло землетрясение магнитудой 4,7

Подземные толчки были настолько сильными, что в магазинах с полок падали товары, а в квартирах на пол валилась мебель.

Журналист телекомпании Para.TV Арман Сулейманян заявил "Эху Москвы", что землетрясение ощущалось по всей Армении. Больше всего оно встревожило жителей многоэтажных домов. Многие люди выбежали на улице. По словам Сулейманяна, в Ереване серьезно пострадали несколько зданий.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что по предварительным данным разрушений в Ереване нет. По словам главы правительства, один получил легкие травмы и повреждено одно здание.