"Один из нас Covid-позитивный". В бюро вакцинации - коронавирус

Trešās nedēļas beigas ar nejauku triecienu mūsu komandai: viens no mums Covid-19 pozitīvs :/ Cerams, ka ne pārējie. Drošības norādes ievērojam, turpmākās 14 dienas strādāsim tikai attālināti. — Ieva Stūre (@ieva_sture) February 13, 2021

"Конец третьей недели неудачно ударил по нашей команде: один из нас Covid-позитивный. Надеемся, не остальные. Все указания безопасности соблюдаем, дальнейшие 14 дней только удаленно", - написала Стуре.

Напомним, рассмотрев заявки 416 соискателей, Министерство здравоохранения 22 января сообщило, что сформировало ядро команды нового бюро вакцинации, в которое вошли пять специалистов с опытом работы на национальном и международном уровне.

Бюро вакцинации возглавила Эва Юхневича, которая была исполнительным директором праздников песни и танца, работала парламентским секретарем Министерства культуры, возглавляла Рижское бюро по развитию туризма, в течение семи лет организовывала Рижский марафон и другие масштабные проекты.

Координатором процесса вакцинации стал Петерис Римшс, который ранее руководил проектом по внедрению системы проверки лекарственных средств, был председателем правления Латвийской национальной ассоциации управления проектами, обучал управлению проектами несколько сотен специалистов в различных областях, в том здравоохранении и государственном управлении. Римшс также имеет опыт управления международными проектами.

Координатором по коммуникациям в бюро вакцинации стала Иева Стуре, которая до сих пор возглавляла одно из крупнейших агентств по связям с общественностью в Латвии Komunikācijas aģentūra / Edelman Affiliate. Стуре является председателем совета Латвийской ассоциации коммуникации, вела проекты коммуникации с обществом в рамках проекта введения евро в Латвии.

Координатором по информационным технологиям выбран Марис Дрейманис, который руководил ИТ-проектами в латвийских и международных компаниях. Например, он курировал проект модернизации услуг налоговой информации службы Службы государственных доходов, руководил глобальной программой гармонизации ИТ GfK SE (Германия), руководил разработкой программного обеспечения для международных клиентов, таких как Standard & Poor's, Universal Music Group, а также госорганов Латвии.

Координатором по логистике бюро вакцинации стал Армин Калниньш с большим опытом организации и управления логистическими проектами. Он имеет опыт работы в компаниях, непосредственно занимающихся логистикой лекарств и вакцин - Tamro и Magnum Medical. Калниньш работал менеджером по логистике в Orkla Confectionery & Snacks Latvija, Amber Distribution и British American Tobacco.

ИТ-координацию на безвозмездной основе согласился поддерживать Кристс Авотс, который ранее возглавлял службу корпоративного развития Tet, отвечая за внедрение новых продуктов и услуг.