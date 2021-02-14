Выходные без комендантского часа: полиция отправилась на горки и в магазины

Первая остановка - трасса в Бикерниеки и не только
Этой зимой многие проводят свободное время на свежем воздухе. По словам людей, с которыми пообщалось Латвийское телевидение, погода хорошая и очень подходящая для зимних радостей. Один из повстречавшихся журналистам любителей беговых лыж на трассе в Бикерниеки признался, что в этом году он проехал на лыжах больше километров, чем когда-либо прежде.
Раньше в пунктах проката лыж образовывались длинные очереди. Однако в субботу, 13 февраля, столпотворения не наблюдалось, очередь продвигалась быстро.
Вместе с Государственной полицией журналисты проверили несколько трасс и площадок, где обычно собираются люди. На свежем воздухе нарушения бывают редко, чаще всего люди стоят в очереди слишком близко.
"Сегодняшние наблюдения положительные, хорошее время для отдыха. Свободное время люди используют не для того, чтобы собираться в каких-то квартирах, банях или еще где-то, где есть повышенный риск заражения, а прямо на природе, на свежем воздухе. Лыжи, коньки", - говорит сотрудник участка на Тейке Айго Готовскис.
Ситуация в магазинах
Конфликтные ситуации чаще встречаются в магазинах. Журналисты сопроводили сотрудников полиции в один из торговых центров, услышав в свой адрес "клоуны".
"К сожалению, сейчас ситуация такова, что люди из-за ограничений довольно остро реагируют на любое замечание, и агрессию вызвать очень легко, поэтому наша работа немного сложнее, чем раньше", - признается старший инспектор участка на Тейке Андрей Михайлов.
Единственным наказанием, наложенным сотрудниками полиции, которых сопровождала команда Латвийского телевидения, стало - за неиспользование маски в помещениях магазина.
Полиция отмечает, что наиболее частыми нарушителями являются сами клиенты, а не магазины. В осмотренном полицией торговом центре тоже все было в порядке - указано и соблюдалось количество разрешенных лиц, введена система учета клиентов и назначено ответственное лицо.
Эффективный контроль - днем или ночью?
Полицейские, с которыми журналисты отправились в рейд, считают, что такие проверки днем более ценны, чем комендантский час ночью.
"Более тщательный он все же днем, потому что поток больше, чем ночью. Ночью, если люди передвигаются, то чаще по одному или максимум по два - три человека вместе. Днем, все же, толпа больше", - объясняет Готовскис.
"Я хочу, чтобы люди использовали эту хорошую погоду, выходили на улицу, отдыхали, избегали совместных посиделок дома с участием нескольких домохозяйств", - добавил он.
Напоминание!
Госполиция напоминает, что расстояние в два метра необходимо соблюдать не только в общественном транспорте и магазинах, но и, например, в ожидании лыж.
Видео: Сюжет Panorāma на латышском языке