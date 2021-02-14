Выходные без комендантского часа: полиция отправилась на горки и в магазины

Первая остановка - трасса в Бикерниеки и не только

Этой зимой многие проводят свободное время на свежем воздухе. По словам людей, с которыми пообщалось Латвийское телевидение, погода хорошая и очень подходящая для зимних радостей. Один из повстречавшихся журналистам любителей беговых лыж на трассе в Бикерниеки признался, что в этом году он проехал на лыжах больше километров, чем когда-либо прежде.

Раньше в пунктах проката лыж образовывались длинные очереди. Однако в субботу, 13 февраля, столпотворения не наблюдалось, очередь продвигалась быстро.

Вместе с Государственной полицией журналисты проверили несколько трасс и площадок, где обычно собираются люди. На свежем воздухе нарушения бывают редко, чаще всего люди стоят в очереди слишком близко.

"Сегодняшние наблюдения положительные, хорошее время для отдыха. Свободное время люди используют не для того, чтобы собираться в каких-то квартирах, банях или еще где-то, где есть повышенный риск заражения, а прямо на природе, на свежем воздухе. Лыжи, коньки", - говорит сотрудник участка на Тейке Айго Готовскис.

Ситуация в магазинах

Конфликтные ситуации чаще встречаются в магазинах. Журналисты сопроводили сотрудников полиции в один из торговых центров, услышав в свой адрес "клоуны".

"К сожалению, сейчас ситуация такова, что люди из-за ограничений довольно остро реагируют на любое замечание, и агрессию вызвать очень легко, поэтому наша работа немного сложнее, чем раньше", - признается старший инспектор участка на Тейке Андрей Михайлов.

Единственным наказанием, наложенным сотрудниками полиции, которых сопровождала команда Латвийского телевидения, стало - за неиспользование маски в помещениях магазина.

Полиция отмечает, что наиболее частыми нарушителями являются сами клиенты, а не магазины. В осмотренном полицией торговом центре тоже все было в порядке - указано и соблюдалось количество разрешенных лиц, введена система учета клиентов и назначено ответственное лицо.

Эффективный контроль - днем или ночью?

Полицейские, с которыми журналисты отправились в рейд, считают, что такие проверки днем ​​более ценны, чем комендантский час ночью.

"Более тщательный он все же днем, потому что поток больше, чем ночью. Ночью, если люди передвигаются, то чаще по одному или максимум по два - три человека вместе. Днем, все же, толпа больше", - объясняет Готовскис.

"Я хочу, чтобы люди использовали эту хорошую погоду, выходили на улицу, отдыхали, избегали совместных посиделок дома с участием нескольких домохозяйств", - добавил он.

Напоминание! Госполиция напоминает, что расстояние в два метра необходимо соблюдать не только в общественном транспорте и магазинах, но и, например, в ожидании лыж.