"Все шутки в судах я шучу, чтобы ты смеялась в первом ряду". Навальный написал жене

"Люблю тебя. И все шутки в судах я шучу, чтобы ты смеялась в первом ряду", - написал он.

Напомним, 2 февраля Мосгорсуд приговорил российского оппозиционера Алексея Навального к 3,5 годам колонии общего режима по делу Yves Rocher - его условный срок был заменен на реальный. Учитывая время, проведенное политиком под домашним арестом, он должен выйти на свободу осенью 2023 года. Всего Навальный в соответствии с решением должен провести в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

Помимо этого против Навального продолжается суд по делу о клевете в сторону участника Великой Отечественной войны Игната Артеменко, который появился в агитационном ролике телеканала RT за поправки к Конституции России. Следующее заседание назначено на 16 февраля.

Тем временем руководитель штабов Алексея Навального Леонид Волков призвал жителей "больших российских городов" вечером 14 февраля выйти во двор, включить фонарик в телефоне и так постоять несколько минут. Затем сделать фото с акции протеста и выложить в соцсети.