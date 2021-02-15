С 15 февраля в крупных торговых центрах должны быть установлены электронные системы учета покупателей

На прошлой неделе уже вступили в силу и другие требования по обеспечению безопасной торговли.

Правительство ранее постановило, что с 8 февраля усиливаются требования безопасности в торговле, но расширяется перечень доступных на месте товаров. Дополнительные требования безопасности предусматривают сокращение максимального числа покупателей в местах торговли, более эффективный контроль потоков покупателей и строгое соблюдение физического дистанцирования.