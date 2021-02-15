Видео ⟩ Индустрия красоты требует увеличить пособие по простою до 1200 евро

Улберте указала, что, даже если бы только части отрасли разрешили работать, размер поддержки при простоях пришлось бы изменить с 500 до 1200 евро. Это позволило бы профессионалам удовлетворить основные потребности. Она также отметила, что в настоящее время можно получить 50 евро на ребенка-иждивенца, но индустрия красоты требует удвоить сумму.

Улберте также поясняет, что у тех, кто работает в индустрии красоты, есть и другие дополнительные расходы - аренда помещения и выплаты по кредиту.

Кроме того, по словам президентов обеих ассоциаций, в сфере косметических услуг действуют одни из самых строгих правил эпидемиологической безопасности, которые делают предоставляемые услуги безопасными.

Ассоциации призывают правительство признать, что цель - снизить заболеваемость за счет запрета на предоставление услуг индустрии красоты - не была достигнута, а даже наоборот. Виктория Яркина, юрист, приглашенный на пресс-конференцию, предположила, что это могло быть связано, с тем фактом, что многие работники отрасли продолжают оказывать услуги незаконно в нынешних обстоятельствах, а требования к эпидемиологической безопасности при этом намного ниже, что увеличивает риск заражения Covid-19.

Индустрия красоты также требует правительство признать, что нет причин продолжать оставлять тех, кто работает в этой отрасли на простое. Также, по мнению ассоциаций, непонятно, почему можно рассматривать одни услуги красоты, а другие - нет. На прошлой неделе Министерство экономики объявило, что планируется сосредоточить внимание в первую очередь на возобновлении предоставления самых необходимых гигиенических услуг населению.

Латвийская ассоциация специалистов индустрии красоты (LSSA) и Латвийская ассоциация косметологов (LAPE) в понедельник, 15 февраля, в 10:30 провели дистанционную пресс-конференцию, на которой проинформировали о текущей ситуации в отрасли и представили свое предложение правительству.

В пресс-конференции приняли участие: Ренате Рейнсоне, президент Латвийской ассоциации косметологов

Сабине Улберте, президент Латвийской ассоциации специалистов индустрии красоты

Виктория Яркина, юрист

Видео: Трансляция пресс-конференции

Обе ассоциации ранее заявляли, что ситуация в отрасли критическая и необходимы немедленные решения правительства.

Эта отрасль уходит в теневую экономику, и многие поставщики услуг находятся на грани бедности и не могут содержать семьи, 1