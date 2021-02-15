В Эстонии в квартире найден мертвым 12-летний ребенок

На вызов приехали полицейские, скорая помощь и спасатели. Когда в ванную комнату зашел сотрудник скорой помощи с газовым датчиком, в комнате была зафиксирована высокая концентрация угарного газа. В той же комнате близкие обнаружили тело ребенка.

Спасатели отключили газовый бойлер и запретили его дальнейшее использование, пока техники не проверят оборудование и не дадут разрешение. Квартиру проветрили.

Когда оперативные сотрудники прибыли на место, в квартире находилось еще трое несовершеннолетних и их родитель. Медики проверили и их состояние здоровья. Спасатели не обнаружили на месте датчика угарного газа. Поскольку угарный газ не имеет запаха, цвета и вкуса, единственное, что может спасти человека от удушения - это датчик.

"На месте происшествия работали полицейские, эксперты и спасатели. От имени всех нас я выражаю глубокие соболезнования родителям и близким погибшего ребенка", - сказал руководитель оперативной службы Идаской префектуры Андреас Клиймант. Он добавил, что для уточнения причин возникновения утечки, которая привела к трагическим последствиям, возбуждено уголовное дело. Его ведут группа по защите детей криминального бюро Идаской префектуры и Вируская окружная прокуратура. Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.