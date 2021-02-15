В Эстонии в квартире найден мертвым 12-летний ребенок

На вызов приехали полицейские, скорая помощь и спасатели. Когда в ванную комнату зашел сотрудник скорой помощи с газовым датчиком, в комнате была зафиксирована высокая концентрация угарного газа. В той же комнате близкие обнаружили тело ребенка.
Спасатели отключили газовый бойлер и запретили его дальнейшее использование, пока техники не проверят оборудование и не дадут разрешение. Квартиру проветрили.
Когда оперативные сотрудники прибыли на место, в квартире находилось еще трое несовершеннолетних и их родитель. Медики проверили и их состояние здоровья. Спасатели не обнаружили на месте датчика угарного газа. Поскольку угарный газ не имеет запаха, цвета и вкуса, единственное, что может спасти человека от удушения - это датчик.
"На месте происшествия работали полицейские, эксперты и спасатели. От имени всех нас я выражаю глубокие соболезнования родителям и близким погибшего ребенка", - сказал руководитель оперативной службы Идаской префектуры Андреас Клиймант. Он добавил, что для уточнения причин возникновения утечки, которая привела к трагическим последствиям, возбуждено уголовное дело. Его ведут группа по защите детей криминального бюро Идаской префектуры и Вируская окружная прокуратура. Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.
С 2018 года в Эстонии наличие датчика угарного газа обязательно во всех жилых помещениях, где газовое оборудование соединено с дымовой трубой. С 2022 года наличие датчика угарного газа станет обязательным для всех помещений, где есть плита, печь или камин, которые работают на твердом топливе. Хотя до нового обязательного требования еще есть время, Спасательный департамент рекомендует установить датчик уже сейчас, так как он может спасти человеческую жизнь.