Экс-глава Минздрава Илзе Винькеле после отставки начала терапию у психолога

По словам политика, поставившей свою карьеру на паузу, за помощью она обратилась "именно из-за формы, в которой это произошло".

"Уже достигнута граница, когда я могу признать, что сама не могу справляться", - говорит она. 9

Напомним, премьер-министр Кришьянис Кариньш сообщил СМИ об отставке министра здравоохранения Илзе Винькеле в тот момент, когда она участвовала в пресс-конференции с презентацией плана вакцинации, который и стал официальной причиной требуемой отставки. Премьер сообщил об отставке публично, не лично.

В беседе с журналистом "Личного дела" Илзе Винькеле призналась, что давно не читает комментарии в социальных сетях, так как здоровой критики в них мало. Ранее со стрессом и нагрузкой ей помогали справиться семья, друзья, физическая активность и рукоделие.

"Вяжу тоже. Не очень красивые шапки для детей. Берете, извиняюсь за выражение, тупой сериал и вяжете на фоне или маску шьете", - поделилась она. 9

Экс-министр не скрывает, что после отставки этих приемов оказалось недостаточно и она обратилась за психологической поддержкой.

В то же время она отметила, что какой-то особенной поддержки для политиков не существует. По признанию Винькеле, в этом нет и необходимости:

"Ни министр, ни депутат - не самый нищий человек в стране. Я думаю, что в такой ситуации, как сейчас, это было бы и неправильно - выделять специальную программу помощи на министров, депутатов, потому что они могут себе это позволить со своих доходов", - высказалась на этот счет политик.

Как уже сообщал RUS TVNET, после отставки с поста министра здравоохранения Илзе Винькеле рассказала, что поедет к отцу и, если понадобится, готова и дрова рубить, и снег чистить. Спустя некоторое время политик поделилась, что уже побывала у отца, которого ласково называет paps.

"Мой paps (папа) в ноябре, к сожалению, попал в больницу с ожогами. Он только с прошлой пятницы дома после двух месяцев в больнице, и акклиматизация, сложности передвижения означают, что за ним требуется уход, и мы с братом это и делаем", - в середине января говорила политик. Тогда же она сообщила, что, по всей видимости, в ближайшем будущем часто будет с отцом в родном городе Резекне.