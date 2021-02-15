Экс-глава Минздрава Илзе Винькеле после отставки начала терапию у психолога

По словам политика, поставившей свою карьеру на паузу, за помощью она обратилась "именно из-за формы, в которой это произошло".
"Уже достигнута граница, когда я могу признать, что сама не могу справляться", - говорит она.
Напомним, премьер-министр Кришьянис Кариньш сообщил СМИ об отставке министра здравоохранения Илзе Винькеле в тот момент, когда она участвовала в пресс-конференции с презентацией плана вакцинации, который и стал официальной причиной требуемой отставки. Премьер сообщил об отставке публично, не лично.
В беседе с журналистом "Личного дела" Илзе Винькеле призналась, что давно не читает комментарии в социальных сетях, так как здоровой критики в них мало. Ранее со стрессом и нагрузкой ей помогали справиться семья, друзья, физическая активность и рукоделие.
"Вяжу тоже. Не очень красивые шапки для детей. Берете, извиняюсь за выражение, тупой сериал и вяжете на фоне или маску шьете", - поделилась она.
Экс-министр не скрывает, что после отставки этих приемов оказалось недостаточно и она обратилась за психологической поддержкой.
В то же время она отметила, что какой-то особенной поддержки для политиков не существует. По признанию Винькеле, в этом нет и необходимости:
"Ни министр, ни депутат - не самый нищий человек в стране. Я думаю, что в такой ситуации, как сейчас, это было бы и неправильно - выделять специальную программу помощи на министров, депутатов, потому что они могут себе это позволить со своих доходов", - высказалась на этот счет политик.
Как уже сообщал RUS TVNET, после отставки с поста министра здравоохранения Илзе Винькеле рассказала, что поедет к отцу и, если понадобится, готова и дрова рубить, и снег чистить. Спустя некоторое время политик поделилась, что уже побывала у отца, которого ласково называет paps.
"Мой paps (папа) в ноябре, к сожалению, попал в больницу с ожогами. Он только с прошлой пятницы дома после двух месяцев в больнице, и акклиматизация, сложности передвижения означают, что за ним требуется уход, и мы с братом это и делаем", - в середине января говорила политик. Тогда же она сообщила, что, по всей видимости, в ближайшем будущем часто будет с отцом в родном городе Резекне.
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- На помощь в борьбе за здоровую психику правительство выделило 7 миллионов евро. Положено 10 бесплатных консультаций психолога или психотерапевта. Получить их можно будет не раньше весны.
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- Помощь через социальную службу самоуправления. В Риге можно попасть к специалисту, заполнив заявление. Подробнее - по номеру 8000 50 55.
- Оплачиваемые государством психотерапевты: www.vmnvd.gov.lv в разделе услуг или по телефону 8000 12 34.
- Телефон доверия Parunāsim ("Поговорим") - 2 65 64 564 (с 11:00 до 19:00 по рабочим дням).
"Личное дело", LTV7