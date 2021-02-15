Греция в снегу: страну поразил холодный фронт "Медея"

Снег ненадолго покрыл Афинский Акрополь, но, поскольку температура воздуха держалась около нуля градусов по Цельсию, он быстро растаял, сообщило государственное телевидение ERT в понедельник, 15 февраля.

По сообщению береговой охраны, в северной Греции ночью температура воздуха упала до минус 15 градусов по Цельсию, а из-за сильного ветра большинство паромных рейсов было отменено.

По сообщениям телевидения, подача электроэнергии на острова в Эгейском море в северной Греции была нарушена.

Полиция сообщила, что шоссе, соединяющее Афины и Салоники, в двух местах севернее столицы было закрыто из-за льда.

По данным дорожной полиции, по большинству дорог в северной и центральной Греции можно двигаться только с цепями противоскольжения на автомобильных шинах.

По прогнозам метеорологической службы EMY, пик холода в Греции ожидается во вторник.