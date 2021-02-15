Вт, 16.02.2021
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AirBaltic планирует летать из Таллинна по пяти направлениям

Самолет airBaltic в Таллиннском аэропорту. ФОТО: Remo Tõnismäe

На этой неделе латвийская авиакомпания airBaltic организует полеты своих самолетов из Таллинна в Амстердам, Лондон, Ригу, Осло и Стокгольм, пишет Rus.Postimees.

Об этом сообщил в пресс-релизе председатель правления airBaltic Мартин Гаусс, по словам которого airBaltic осуществляет полеты и в ситуации, когда спрос на билеты по этим направлениям сравнительно невысок.

В январе этого года Таллиннский аэропорт обслужил всего 27 503 пассажиров, что на 87% меньше, чем в тот же месяц в прошлом году. 28% из них были клиентами airBaltic. 

С 28 марта вступит в силу летнее расписание полетов, в соответствии с которым airBaltic предложит прямые полеты из Таллинна в Амстердам, Берлин, Брюссель, Копенгаген, Лондон, Малагу, Осло, Париж, Стокгольм, Вену и Вильнюс.

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