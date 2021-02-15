AirBaltic планирует летать из Таллинна по пяти направлениям

Об этом сообщил в пресс-релизе председатель правления airBaltic Мартин Гаусс, по словам которого airBaltic осуществляет полеты и в ситуации, когда спрос на билеты по этим направлениям сравнительно невысок.

В январе этого года Таллиннский аэропорт обслужил всего 27 503 пассажиров, что на 87% меньше, чем в тот же месяц в прошлом году. 28% из них были клиентами airBaltic.