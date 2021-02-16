Украсть обручальное кольцо своей девушки, чтобы сделать предложение другой

Обе девушки обратились в полицию. По словам первой, жительницы города Орандж-Сити, ее молодой человек представлялся ей Джо Брауном. Через соцсети она выяснила, что мужчина помолвлен с другой. На фотографиях она заметила, что у невесты ее возлюбленного на пальце именно такое же обручальное кольцо, как и у нее от первого брака.

Она решила проверить свою шкатулку с драгоценностями. Кольца в ней не оказалось. Пропали и другие украшения. Общая стоимость украденного составляет 6,2 тысячи долларов (5,1 тысячи евро).

Женщина рассказала обо всем нынешней девушке Брауна. Она с ним рассталась и вернула пострадавшей несколько драгоценностей, которые ей передарил мужчина. Кстати, второй женщине он представился как Маркус Браун, она с ним встречалась с 2016 года.

Оказалось, что он обокрал и ее. Браун забрал ноутбук и украшения. Любопытно, но пока первой девушки не было дома, мужчина приводил туда другую, говорил, что это его жилье, и даже предлагал переехать к нему. Когда невеста согласилась и собрала вещи, он передумал.