Павлютс: региональный подход работает, но только в отношении конкретных услуг

"Подход безопасных регионов работает только до тех пор, пока люди не пересекают границы самоуправлений для получения услуг", - сказал министр. В противном случае могут возникнуть ситуации, когда люди из самоуправлений с более высокой заболеваемостью отправятся в самоуправления с более низкой заболеваемостью, чтобы получить доступные там услуги.

Министр также выразил мнение, что усовершенствование существующего порядка тестирования является предпосылкой для успешного внедрения регионального подхода.

Аналогичную позицию высказал эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков, который подчеркнул, что региональный подход для возобновления предоставления конкретных услуг может быть эпидемиологически оправданным, поскольку количество тестов, проводимых в самоуправлениях достаточно высоко, чтобы правильно оценить эпидемиологическую ситуацию.

Данные SPKC, полученные в сотрудничестве с Национальной службой здравоохранения, свидетельствуют, что, например, в Яунпилсском крае, где за неделю проводится самое маленькое количество тестов по Латвии - 1847,9 теста на 100 тыс. человек, этот показатель все равно выше, чем в среднем в Нидерландах, где проводится 1498 тестов на 100 тыс. жителей.

Тестирование в городах Латвии гораздо доступнее - минимальное количество сделанных тестов составляет 2558,4 теста на 100 тыс. жителей в неделю, что больше, чем еженедельное количество тестов в таких странах, как Литва, где проводится в среднем по 1814 тестов на 100 тыс. жителей, и Швеция, где этот показатель составляет 1931.