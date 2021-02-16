Вт, 16.02.2021
Помощь должна быть выплачена как можно скорее председатель нацобъединения о пособии в 500 евро на ребенка
председатель нацобъединения о пособии в 500 евро на ребенка
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Павлютс: региональный подход работает, но только в отношении конкретных услуг

Даниэль Павлютс ФОТО: Zane Bitere/LETA

Региональный подход, используемый в других странах для пересмотра ограничений на местном уровне, может применяться, но его следует рассматривать только в отношении тех общественных услуг, которые не способствуют перемещению людей через границы самоуправлений, заявил на заседании правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

"Подход безопасных регионов работает только до тех пор, пока люди не пересекают границы самоуправлений для получения услуг", - сказал министр. В противном случае могут возникнуть ситуации, когда люди из самоуправлений с более высокой заболеваемостью отправятся в самоуправления с более низкой заболеваемостью, чтобы получить доступные там услуги.

Министр также выразил мнение, что усовершенствование существующего порядка тестирования является предпосылкой для успешного внедрения регионального подхода.

Аналогичную позицию высказал эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков, который подчеркнул, что региональный подход для возобновления предоставления конкретных услуг может быть эпидемиологически оправданным, поскольку количество тестов, проводимых в самоуправлениях достаточно высоко, чтобы правильно оценить эпидемиологическую ситуацию.

Данные SPKC, полученные в сотрудничестве с Национальной службой здравоохранения, свидетельствуют, что, например, в Яунпилсском крае, где за неделю проводится самое маленькое количество тестов по Латвии - 1847,9 теста на 100 тыс. человек, этот показатель все равно выше, чем в среднем в Нидерландах, где проводится 1498 тестов на 100 тыс. жителей.

Тестирование в городах Латвии гораздо доступнее - минимальное количество сделанных тестов составляет 2558,4 теста на 100 тыс. жителей в неделю, что больше, чем еженедельное количество тестов в таких странах, как Литва, где проводится в среднем по 1814 тестов на 100 тыс. жителей, и Швеция, где этот показатель составляет 1931.

Наибольшее количество проводимых за неделю тестов на 100 тыс. жителей в настоящее время в Аглонском крае, где этот показатель составляет 9115,8.

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