Johnson & Johnson подал заявку на регистрацию своей вакцины от Covid-19 в ЕС

Европейская комиссия заказала 200 млн доз вакцины J&J с возможностью заказа еще 200 млн доз. Согласно заявлению Еврокомиссии, в случае утверждения вакцины в ЕС 100 млн доз вакцины должны быть доставлены к июню.

Новая вакцина имеет два основных логистических преимущества: ее можно хранить в холодильнике, а не в специальных морозильных камерах, и для вакцинации требуется только одна доза.

J&J объявила о первых результатах клинических испытаний в конце января.

В этих испытаниях приняли участие 44 000 человек в восьми странах, и вакцина показала 66-процентную эффективность, в предотвращении тяжелых форм заболевания эффективность составила 85%.

Эти результаты вызвали также беспокойство. В США вакцина показала эффективность 72%, а в Южной Африке, где доминирующим стал новый штамм вируса, - 57%.

В настоящее время в ЕС зарегистрированы три вакцины против Covid-19: вакцина Comirnaty, производимая компаниями Pfizer и BioNTech, вакцина производства Moderna и вакцина, разработанная AstraZeneca и Оксфордским университетом.