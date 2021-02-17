"Если бы я этого не делал, было бы гораздо больше шансов покинуть эту землю"

Как пишет журнал Ieva, профессор вернулся из больницы домой только спустя 48 часов, похудев почти на 8 кг. "Я понимаю, что нет возможности абсолютно безопасно избежать коронавируса. Можно быть осторожным, и нужно это делать.

Однако никто не может утверждать: я - железный человек, и меня это не коснется! Может случиться так, что коснется еще как.

Видите, где меня настигла эта болезнь, я не знаю. Шел в поликлинику, лечил людей, кто-то из пациентов чихнул. Ничего не поделаешь! Однако я вам скажу, что из всего могу выжать какую-то пользу!" - сказал в интервью журналу, как всегда, позитивный профессор.

Какие же выводы сделал Данилан после этой борьбы?

"Получив такой опыт, я понял, что вирусом может заразиться каждый, но чтобы облегчить течение болезни, нужно делать то, что Данилан делал недостаточно. Нам нужно больше заботиться о себе. Здесь я совершил ошибку. [...] Честно говоря, я этот момент упустил. Прошло около пяти дней, когда я уже почувствовал слабость, но я не понимал, что происходит, и мучил себя, бегая на работу. Это определенно повлияло физически и психологически на то, что болезнь у меня протекала так серьезно.

Поэтому теперь я могу сказать: если вы стали чувствовать себя плохо или появились первые мысли о коронавирусе, пожалуйста, найдите врача, поговорите и делайте то, что вам посоветуют! Врач знает. До конца лечить Covid-19 еще не умеют, но знают о вирусе уже достаточно много".

"Я не переутомлялся, хорошо ел, хорошо пил, думал о позитивных вещах - о семье, о работе. Это мне дало много. Если бы я этого не делал, то, думаю, было бы гораздо больше шансов покинуть эту землю.

Не нужно верить в выдумки! Верьте медикам и науке! Они развеят страхи и направят в правильную сторону. Делайте все, что говорят медики! Не верьте слухам, что вируса нет. Вирус - реален!

Несмотря на свой возраст, я выдержал. Выдержал, потому что у меня всегда хорошее настроение, я правильно питаюсь, гуляю по лесу с женой, делаю свою работу, улыбаюсь! Все это нужно делать каждый день, и тогда вы будете здоровы", - советует профессор Данилан.