Жена Ким Чен Ына впервые за год появилась на публике

На фотографии, опубликованной изданием "Нодон синмун", видно, как Ким и его супруга сидят рядом в концертном зале. При этом никто из находящихся в кадре зрителей не носит масок и не соблюдает социальной дистанции.

Длительное отсутствие первой леди КНДР на публике породило слухи о ее проблемах со здоровьем и даже возможной беременности. Ранее Ли Соль Чжу часто сопровождала супруга на публичных мероприятиях, однако с января прошлого года о ней не было никаких известий.

Несмотря на то, что на сегодняшний день власти КНДР не сообщали ни об одном случае заболевания Covid-19 в стране, представители Национальной разведслужбы Северной Кореи отметили, что Ли Соль Чжу избегала публичных мероприятий именно из-за опасений заразиться коронавирусом.