Стало известно, в каких городах Латвии выявлены новые случаи заражения британским штаммом Covid-19

Оценивая эпидемиологическую ситуацию в стране, он отметил, что заболеваемость медленно снижается, но тенденция все еще достаточно хрупкая.

"Если население не будет соблюдать ограничения или увеличится распространение новых штаммов, которые в настоящее время составляют 3%, заболеваемость может быстро вырасти", - сказал эпидемиолог.

Это уже произошло в Чехии, где с распространением новых штаммов вируса заболеваемость быстро увеличилась, и многие люди оказались в больницах. Также в последние дни заболеваемость стремительно растет в Эстонии.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс заявил, что в настоящее время правительство очень осторожно относится к ослаблению ограничений, чтобы не допустить быстрого распространения болезни. Например, в супермаркетах разрешено торговать всеми товарами, но с увеличением площади на одного покупателя возникли очереди и недовольство людей.

Министр напомнил, что правительство выделило лабораториям дополнительное финансирование на выявление британского штамма коронавируса, также выделено 66,6 млн евро больницам, чтобы подготовить их к росту числа пациентов с Covid-19.