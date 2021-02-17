Ср, 17.02.2021
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Стало известно, в каких городах Латвии выявлены новые случаи заражения британским штаммом Covid-19

Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Три случая заражения британским штаммом Covid-19, выявленные в Латвии на этой неделе, зарегистрированы в Риге, Резекне и Добеле, и это означает, что болезнь может быстро распространяться в разных регионах, сообщил на пресс-конференции эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

Оценивая эпидемиологическую ситуацию в стране, он отметил, что заболеваемость медленно снижается, но тенденция все еще достаточно хрупкая.

"Если население не будет соблюдать ограничения или увеличится распространение новых штаммов, которые в настоящее время составляют 3%, заболеваемость может быстро вырасти", - сказал эпидемиолог.

Это уже произошло в Чехии, где с распространением новых штаммов вируса заболеваемость быстро увеличилась, и многие люди оказались в больницах. Также в последние дни заболеваемость стремительно растет в Эстонии.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс заявил, что в настоящее время правительство очень осторожно относится к ослаблению ограничений, чтобы не допустить быстрого распространения болезни. Например, в супермаркетах разрешено торговать всеми товарами, но с увеличением площади на одного покупателя возникли очереди и недовольство людей.

Министр напомнил, что правительство выделило лабораториям дополнительное финансирование на выявление британского штамма коронавируса, также выделено 66,6 млн евро больницам, чтобы подготовить их к росту числа пациентов с Covid-19.

"Мы готовимся к любой ситуации, но я призываю всех быть осторожными и соблюдать все ограничения", - сказал Павлютс.

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