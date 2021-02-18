У здания Сейма прошел необычный митинг - сторонники политика выстроились в очередь за... жвачкой

Несколько сотрудников полиции наблюдали за происходящим, и спустя примерно полчаса собравшиеся спокойно разошлись.

В прошлую пятницу Гобземс опубликовал в социальных сетях заявление, в котором говорится, что правительство Кариньша - "самое непопулярное в истории независимой Латвии" и должно уйти в отставку.

"Даже лесные звери это понимают. Если согласны - делитесь записью. Давайте вместе свергнем это правительство! В четверг в 9:00 собираемся у магазина Mego у здания Сейма за жевательной резинкой. В очередях сила!" - призвал депутат.

ФОТО: Скриншот из Twitter

За день до мероприятия Гобземс передумал: "Некоторые спрашивают меня, действительно ли завтра я буду стоять в очереди в магазин Mego у здания Сейма. Я отвечаю, что не буду, а про других судить не могу. Я принципиально считаю, что не стоит упрашивать людей проснуться".

Политик также поделился своими мыслями о том, что "иногда кажется, что идеальный политик - это тот, кто обещает, что нужно будет меньше работать, меньше думать, меньше учиться. Я не могу и не хочу этого предлагать".

Он также посоветовал своим подписчикам меньше смотреть телевизор и комментировать статьи в Интернете, но больше заниматься образованием и читать книги.

Как сообщалось, в январе этого года Гобземс объявил о создании партии под названием "Закон и порядок".

Планируется, что в состав правления войдут Гобземс, депутат Сейма, бывший член партии "KPV LV" Карина Спруде, Агрис Фрейфалтс, Янис Ронис, Лиана Теличенайте, Даниэль Аболиньш, Янис Бруверис, Марита Кликича, Янис Залте. По словам Гобземса, будущие члены правления партии "не только умные, но и красивые люди".