Два простых рецепта, которые помогут детям полюбить рыбу

Поэтому в новой серии кулинарного шоу "Открой для себя радость есть" (Atklāj Ēstprieku) специалист по питанию Детской больницы и соавтор меню движения "Радость есть" Лизете Пуга вместе с самым титулованным латвийским шеф-поваром Раймондом Зоммерсом готовит два простых блюда, в которых рыба используется так, что ее признают невероятно вкусной даже самые разборчивые маленькие гурманы.
Во время передачи "Открой для себя радость есть" повара готовят два любимых детских блюда – пирожки из слоеного теста и суп с фрикадельками, но с совершенно новой добавочной ценностью, потому что в них добавлена рыба.
"Оба блюда очень просты в приготовлении, они вкусные и сочетают в себе уже хорошо знакомые детям вкусы и формы еды. Таким образом можно заинтересовать детей попробовать новые продукты, потому что, как известно, дети часто отказываются есть все непривычное и незнакомое. Рыба, совершенно незаметным образом добавленная в уже знакомые и любимые детьми блюда, станет хорошим началом для знакомства ребенка с разнообразными рыбными вкусами, к тому же ребенок получит полезное для здоровья и разнообразное питание", – рассказывает специалист по питанию Лизете Пуга.
Специалист также напоминает о том, что рыбу нужно включать в рацион ребенка не реже 1-2 раз в неделю, потому что это главный источник жирных кислот омега-3, которые отвечают и за нормальную работу мозга, и за деятельность нервной системы, и за работу иммунной системы, что особенно важно сейчас.
Пирожки с тушеной капустой, пикантной морковью и рыбой
- 300 г слоеного теста
- 1 яйцо
- 250 г тушеной капусты Ezerkauliņi
- 100 г морковного салата Ezerkauliņi
- 200 г филе сома
- Разогреть духовку до 195 градусов.
- Скалкой раскатать пластины теста так, чтобы они стали довольно тонкими и приняли продолговатую форму. Приготовить начинку для пирожков: мелконарезанное филе сома перемешать с тушеной капустой и морковью.
- Выложить приготовленную начинку вдоль на раскатанное тесто.
- Затем завернуть оставшееся тесто поверх начинки и ножом сделать в тесте маленькие отверстия. Это необходимо для того, чтобы в процессе выпекания происходил воздухообмен.
- Подготовленный рулет обильно смазать взбитым яйцом и поставить в духовку на 15 минут.
- Готовый рулет разрезать на небольшие кусочки, придав им форму пирожков, которые удобно есть и как закуску, и вместе с супом.
Суп с рыбными фрикадельками на курином бульоне
- 1 л куриного бульона
- 100 г свежей моркови
- 100 г свежей цветной капусты
- 100 г корня сельдерея
- 100 г картофеля
- 100 г цукини или кабачка
- 50 г пряной зелени по вкусу
- 300 г филе судака
- 1 яйцо
- 50 г муки
- 5 кг куриных костей, крылышек или окорочков
- 100 г моркови
- 100 г лука
- 50 г петрушки
- 30 г лемонграсса
- 50 г грибов (свежих или сушеных)
Куриный бульон для суповой основы:
- Обжарить куриные кости, крылышки или окорочка. Мясо обжарить основательно, чтобы оно хорошо приготовилось и стало коричневым – это придаст более интенсивный вкус.
- Затем добавить лук, морковь, петрушку, а также мелконарезанный лемонграсс.
- Можно добавить грибы (сушеные боровики или шиитаке) – они придадут бульону интенсивный оттенок и вкус.
- Варить бульон на медленном огне 35–40 минут.
- Готовый куриный бульон можно разделить на небольшие порции и использовать сразу или хранить в морозильной камере.
- Готовый куриный бульон влить в кастрюлю, в которой будет готовиться суп.
- Рыбу порубить ножом на мелкие кусочки, добавить яйцо и муку, затем руками сформировать небольшие фрикадельки.
- Добавить в бульон мелконарезанный корень сельдерея и морковь, варить их около 10 минут.
- После этого поместить в суп фрикадельки, кусочки цветной капусты, цукини и картофеля, варить еще 5 минут.
- Когда суп готов, можно добавить свежую мяту – она подчеркнет и дополнит вкус рыбы.
Видео: Эпизод кулинарного шоу "Открой для себя радость есть"
*Онлайн-исследование с целью выяснить привычки питания латвийских детей и выявить основные проблемы, с которыми сталкиваются родители, в рамках движения за здоровое питание "Радость есть" проведено в сотрудничестве с компанией Norstat. Исследование проводилось с 8 по 13 октября. В исследовании приняли участие 720 респондентов.