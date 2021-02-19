Пт, 19.02.2021
Посмотрите, что в Латвии произошло: взяли в один удар 16 наших средств массовой информации прихлопнули. И тишина. Владимир Путин
Владимир Путин
3 мин для прочтения

Два простых рецепта, которые помогут детям полюбить рыбу

ФОТО: Pixabay

Меньше всего дети любят именно такие полезные продукты, как рыба (13%) и овощи (30%), выяснилось в ходе опроса Детской больницы и Maxima, проведенного в рамках движения за здоровое питание "Радость есть"*. 

Поэтому в новой серии кулинарного шоу "Открой для себя радость есть" (Atklāj Ēstprieku) специалист по питанию Детской больницы и соавтор меню движения "Радость есть" Лизете Пуга вместе с самым титулованным латвийским шеф-поваром Раймондом Зоммерсом готовит два простых блюда, в которых рыба используется так, что ее признают невероятно вкусной даже самые разборчивые маленькие гурманы.

Во время передачи "Открой для себя радость есть" повара готовят два любимых детских блюда – пирожки из слоеного теста и суп с фрикадельками, но с совершенно новой добавочной ценностью, потому что в них добавлена рыба.

"Оба блюда очень просты в приготовлении, они вкусные и сочетают в себе уже хорошо знакомые детям вкусы и формы еды. Таким образом можно заинтересовать детей попробовать новые продукты, потому что, как известно, дети часто отказываются есть все непривычное и незнакомое. Рыба, совершенно незаметным образом добавленная в уже знакомые и любимые детьми блюда, станет хорошим началом для знакомства ребенка с разнообразными рыбными вкусами, к тому же ребенок получит полезное для здоровья и разнообразное питание", – рассказывает специалист по питанию Лизете Пуга.

Специалист также напоминает о том, что рыбу нужно включать в рацион ребенка не реже 1-2 раз в неделю, потому что это главный источник жирных кислот омега-3, которые отвечают и за нормальную работу мозга, и за деятельность нервной системы, и за работу иммунной системы, что особенно важно сейчас.

Пирожки с тушеной капустой, пикантной морковью и рыбой

Необходимые продукты:

  • 300 г слоеного теста
  • 1 яйцо
  • 250 г тушеной капусты Ezerkauliņi
  • 100 г морковного салата Ezerkauliņi
  • 200 г филе сома

Приготовление:

  • Разогреть духовку до 195 градусов.
  • Скалкой раскатать пластины теста так, чтобы они стали довольно тонкими и приняли продолговатую форму. Приготовить начинку для пирожков: мелконарезанное филе сома перемешать с тушеной капустой и морковью.
  • Выложить приготовленную начинку вдоль на раскатанное тесто.
  • Затем завернуть оставшееся тесто поверх начинки и ножом сделать в тесте маленькие отверстия. Это необходимо для того, чтобы в процессе выпекания происходил воздухообмен.
  • Подготовленный рулет обильно смазать взбитым яйцом и поставить в духовку на 15 минут.
  • Готовый рулет разрезать на небольшие кусочки, придав им форму пирожков, которые удобно есть и как закуску, и вместе с супом.

Суп с рыбными фрикадельками на курином бульоне

Необходимые продукты:

  • 1 л куриного бульона
  • 100 г свежей моркови
  • 100 г свежей цветной капусты
  • 100 г корня сельдерея
  • 100 г картофеля
  • 100 г цукини или кабачка
  • 50 г пряной зелени по вкусу
  • 300 г филе судака
  • 1 яйцо
  • 50 г муки

Для куриного бульона:

  • 5 кг куриных костей, крылышек или окорочков
  • 100 г моркови
  • 100 г лука
  • 50 г петрушки
  • 30 г лемонграсса
  • 50 г грибов (свежих или сушеных)

Приготовление:

Куриный бульон для суповой основы:

  • Обжарить куриные кости, крылышки или окорочка. Мясо обжарить основательно, чтобы оно хорошо приготовилось и стало коричневым – это придаст более интенсивный вкус.
  • Затем добавить лук, морковь, петрушку, а также мелконарезанный лемонграсс.
  • Можно добавить грибы (сушеные боровики или шиитаке) – они придадут бульону интенсивный оттенок и вкус.
  • Варить бульон на медленном огне 35–40 минут.
  • Готовый куриный бульон можно разделить на небольшие порции и использовать сразу или хранить в морозильной камере.

Приготовление супа:

  • Готовый куриный бульон влить в кастрюлю, в которой будет готовиться суп.
  • Рыбу порубить ножом на мелкие кусочки, добавить яйцо и муку, затем руками сформировать небольшие фрикадельки.
  • Добавить в бульон мелконарезанный корень сельдерея и морковь, варить их около 10 минут.
  • После этого поместить в суп фрикадельки, кусочки цветной капусты, цукини и картофеля, варить еще 5 минут.
  • Когда суп готов, можно добавить свежую мяту – она подчеркнет и дополнит вкус рыбы.

Видео: Эпизод кулинарного шоу "Открой для себя радость есть" 

*Онлайн-исследование с целью выяснить привычки питания латвийских детей и выявить основные проблемы, с которыми сталкиваются родители, в рамках движения за здоровое питание "Радость есть" проведено в сотрудничестве с компанией Norstat. Исследование проводилось с 8 по 13 октября. В исследовании приняли участие 720 респондентов.

Последние новости

НАВЕРХ
Back