Два простых рецепта, которые помогут детям полюбить рыбу

Поэтому в новой серии кулинарного шоу "Открой для себя радость есть" (Atklāj Ēstprieku) специалист по питанию Детской больницы и соавтор меню движения "Радость есть" Лизете Пуга вместе с самым титулованным латвийским шеф-поваром Раймондом Зоммерсом готовит два простых блюда, в которых рыба используется так, что ее признают невероятно вкусной даже самые разборчивые маленькие гурманы.

Во время передачи "Открой для себя радость есть" повара готовят два любимых детских блюда – пирожки из слоеного теста и суп с фрикадельками, но с совершенно новой добавочной ценностью, потому что в них добавлена рыба.

"Оба блюда очень просты в приготовлении, они вкусные и сочетают в себе уже хорошо знакомые детям вкусы и формы еды. Таким образом можно заинтересовать детей попробовать новые продукты, потому что, как известно, дети часто отказываются есть все непривычное и незнакомое. Рыба, совершенно незаметным образом добавленная в уже знакомые и любимые детьми блюда, станет хорошим началом для знакомства ребенка с разнообразными рыбными вкусами, к тому же ребенок получит полезное для здоровья и разнообразное питание", – рассказывает специалист по питанию Лизете Пуга.

Специалист также напоминает о том, что рыбу нужно включать в рацион ребенка не реже 1-2 раз в неделю, потому что это главный источник жирных кислот омега-3, которые отвечают и за нормальную работу мозга, и за деятельность нервной системы, и за работу иммунной системы, что особенно важно сейчас.

Пирожки с тушеной капустой, пикантной морковью и рыбой

Необходимые продукты:

300 г слоеного теста

1 яйцо

250 г тушеной капусты Ezerkauliņi

100 г морковного салата Ezerkauliņi

200 г филе сома

Приготовление:

Разогреть духовку до 195 градусов.

Скалкой раскатать пластины теста так, чтобы они стали довольно тонкими и приняли продолговатую форму. Приготовить начинку для пирожков: мелконарезанное филе сома перемешать с тушеной капустой и морковью.

Выложить приготовленную начинку вдоль на раскатанное тесто.

Затем завернуть оставшееся тесто поверх начинки и ножом сделать в тесте маленькие отверстия. Это необходимо для того, чтобы в процессе выпекания происходил воздухообмен.

Подготовленный рулет обильно смазать взбитым яйцом и поставить в духовку на 15 минут.

Готовый рулет разрезать на небольшие кусочки, придав им форму пирожков, которые удобно есть и как закуску, и вместе с супом.

Суп с рыбными фрикадельками на курином бульоне

Необходимые продукты:

1 л куриного бульона

100 г свежей моркови

100 г свежей цветной капусты

100 г корня сельдерея

100 г картофеля

100 г цукини или кабачка

50 г пряной зелени по вкусу

300 г филе судака

1 яйцо

50 г муки

Для куриного бульона:

5 кг куриных костей, крылышек или окорочков

100 г моркови

100 г лука

50 г петрушки

30 г лемонграсса

50 г грибов (свежих или сушеных)

Приготовление:

Куриный бульон для суповой основы:

Обжарить куриные кости, крылышки или окорочка. Мясо обжарить основательно, чтобы оно хорошо приготовилось и стало коричневым – это придаст более интенсивный вкус.

Затем добавить лук, морковь, петрушку, а также мелконарезанный лемонграсс.

Можно добавить грибы (сушеные боровики или шиитаке) – они придадут бульону интенсивный оттенок и вкус.

Варить бульон на медленном огне 35–40 минут.

Готовый куриный бульон можно разделить на небольшие порции и использовать сразу или хранить в морозильной камере.

Приготовление супа:

Готовый куриный бульон влить в кастрюлю, в которой будет готовиться суп.

Рыбу порубить ножом на мелкие кусочки, добавить яйцо и муку, затем руками сформировать небольшие фрикадельки.

Добавить в бульон мелконарезанный корень сельдерея и морковь, варить их около 10 минут.

После этого поместить в суп фрикадельки, кусочки цветной капусты, цукини и картофеля, варить еще 5 минут.

Когда суп готов, можно добавить свежую мяту – она подчеркнет и дополнит вкус рыбы.

Видео: Эпизод кулинарного шоу "Открой для себя радость есть"