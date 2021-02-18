Навального поставили на учет как склонного к побегу
Профилактическая комиссия следственного изолятора, где находится Алексей Навальный, поставила политика на профилактический учет как склонного к побегу, пишет "Медуза".
Профилактическая комиссия следственного изолятора, где находится Алексей Навальный, поставила политика на профилактический учет как склонного к побегу, пишет "Медуза".
"Теперь я "склонен к побегу". Меня и раньше возили не просто конвоем, а еще и со спецназовцами в касках и с автоматами. Теперь, наверное, в кандалах будут", - написал политик у себя в Instagram.
Напомним, что Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Алексею Навальному условный срок по делу Yves Rocher на реальный и назначил ему три с половиной года лишения свободы. С учетом срока, проведенного под домашним арестом, политик должен отбыть в колонии два года и восемь месяцев. 20 февраля Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу защиты Навального на решение суда.