В Латвии выявлено уже 12 случаев нового штамма Covid-19

В случаях местной передачи вируса новый британский штамм Covid-19 был обнаружен у проживающих в различных городах Латвии пациентов, которые не были за границей и не контактировали с иностранцами.

В настоящее время 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 жителей в Латвии снижается медленно.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в настоящее время 14-дневная кумулятивная заболеваемость в Латвии составляет 548,6 случая Covid-19 на 100 000 жителей, тогда как неделю назад она составляла 577,1. В среднем по странам Европейского союза (ЕС) этот показатель составляет 305,4 случая.

Латвия занимает шестое место по уровню заболеваемости среди стран ЕС. По сравнению с предыдущей неделей совокупный показатель заболеваемости в соседней Эстонии увеличился с 569,9 до 648,5, а показатель Литвы снизился с 353,3 до 287,9.

Чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации в Латвии, SPKC призывает и далее ответственно соблюдать все установленные меры безопасности, включая обязательную десятидневную самоизоляцию по прибытии в Латвию из-за границы. Эпидемиологи напоминают, что сейчас чаще всего заражение происходит через самых близких людей - членов семьи, коллег, друзей и знакомых.