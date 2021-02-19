Пт, 19.02.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
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В Марупе "творческий ужин" для 20 человек закончился штрафами

Иллюстративное фото ФОТО: pexels.com

В целях контроля за соблюдением ограничений из-за Covid-19 полиция в четверг, 18 февраля, арестовала в Марупе 20 человек, которые, по их собственным словам, собрались на "творческий ужин".

Государственная полиция в сотрудничестве с коллегами из полиции Марупе констатировала, что более 20 человек незаконно собрались на так называемый "творческий ужин". Вероятно, за участие в данном мероприятии взымалась плата.

В связи с несоблюдением ограничений режима ЧС было возбуждено 21 дело об административном правонарушении. Отдельные лица получили штрафы в размере 200 евро.

Еще один человек, который не только отрицал наличие нарушения, но и не подчинялся требованиям полиции, был оштрафован на 700 евро.

На этой неделе за четыре дня полиция Латвии выявила несколько нарушений правил режима ЧС и возбудила в общей сложности 526 дел об административных правонарушениях. 

Больше всего нарушений было выявлено в связи с запрещенными собраниями (249 случаев). На втором месте - за незаполнение электронной формы на сайте www.covidpass.lv по приезду в Латвию (141 случай). Несколько административных дел начато за отсутствие защитной маски для лица в общественных местах. 

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