В Марупе "творческий ужин" для 20 человек закончился штрафами

Государственная полиция в сотрудничестве с коллегами из полиции Марупе констатировала, что более 20 человек незаконно собрались на так называемый "творческий ужин". Вероятно, за участие в данном мероприятии взымалась плата.
В связи с несоблюдением ограничений режима ЧС было возбуждено 21 дело об административном правонарушении. Отдельные лица получили штрафы в размере 200 евро.
Еще один человек, который не только отрицал наличие нарушения, но и не подчинялся требованиям полиции, был оштрафован на 700 евро.
На этой неделе за четыре дня полиция Латвии выявила несколько нарушений правил режима ЧС и возбудила в общей сложности 526 дел об административных правонарушениях.
Больше всего нарушений было выявлено в связи с запрещенными собраниями (249 случаев). На втором месте - за незаполнение электронной формы на сайте www.covidpass.lv по приезду в Латвию (141 случай). Несколько административных дел начато за отсутствие защитной маски для лица в общественных местах.