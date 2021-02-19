В Марупе "творческий ужин" для 20 человек закончился штрафами

Государственная полиция в сотрудничестве с коллегами из полиции Марупе констатировала, что более 20 человек незаконно собрались на так называемый "творческий ужин". Вероятно, за участие в данном мероприятии взымалась плата.

В связи с несоблюдением ограничений режима ЧС было возбуждено 21 дело об административном правонарушении. Отдельные лица получили штрафы в размере 200 евро.

Еще один человек, который не только отрицал наличие нарушения, но и не подчинялся требованиям полиции, был оштрафован на 700 евро.

На этой неделе за четыре дня полиция Латвии выявила несколько нарушений правил режима ЧС и возбудила в общей сложности 526 дел об административных правонарушениях.