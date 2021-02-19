В больницах уменьшилось количество пациентов с Covid-19; 84 человека в тяжелом состоянии

В четверг госпитализировано 75 пациентов с Covid-19, выписано 73 человека, в том числе трое переведены в другие медучреждения, всего с начала пандемии - 7695 человек.

У 753 госпитализированных заболевание средней тяжести, 84 человек находятся в тяжелом состоянии.

Всего в стационарах лечатся 837 пациентов.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 689 новых случаев Covid-19, скончались 12 инфицированных.

Умершие входили в возрастные группы от 55 до 85 лет.

За последние сутки сделано 10 915 тестов на Covid-19. Доля положительных результатов составила 6,3%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 80 040 человек, умерли 1533 человека.