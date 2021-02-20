Сб, 20.02.2021
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Рамона Петравича, министр благосостояния
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Неизвестный водитель около Олайне насмерть сбил человека

Полиция. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

В пятницу вечером, 20 февраля, на Елгавском шоссе возле Олайне неизвестный водитель сбил человека и скрылся с места происшествия.

Как сообщили агентству LETA в Госполиции, авария произошла около 22:25 в Паролайне, на 25-м км Елгавского шоссе. Пострадавший пешеход скончался на месте происшествия. 

Всего вчера в Латвии зарегистрировано 106 ДТП,  в восьми авариях пострадали 10 человек, в том числе два пешехода.

В пятницу оформлено 518 протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 227 за превышение скорости и 17 за вождение в нетрезвом состоянии.

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