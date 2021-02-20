Многих насторожила покупка автомобиля экс-президентом Латвии, но KNAB не видит в этом проблемы

В KNAB агентство LETA заверили, что в бюро обратили внимание на публично озвученную информацию, касающуюся конкретной закупки.

Ознакомившись с условиями закупок, доступными в публичном пространстве, KNAB в настоящее время не видит никаких возможных нарушений, расследование которых находится в компетенции Бюро.

В то же время, KNAB предлагает гражданам сообщать в антикоррупционный орган, если у них есть информация или доказательства, которые могут указывать на возможные административные нарушения или уголовные правонарушения при конкретной покупке. Существует также возможность сделать это анонимно в мобильном приложении учреждения Ziņo KNAB.

Latvijas Televīzija недавно сообщило, что канцелярия президента, которая предоставляет Улманису автомобиль, только что заключила новый договор аренды с SIA Pilna servisa līzings на использование Toyota Land Cruiser 150-й серии 2020 года в течение следующих четырех лет.

Машина была выбрана в порядке конкурса, и в списке требований в технической спецификации указано, что она должна быть внедорожной, 2020 года выпуска, в цвете темный металлик. В нем также указаны требования к определенной длине автомобиля, размеру колес. Конкретные требования и заставили автоторговцев думать, что конкретный автомобиль был выбран заранее.

Андрис Кулбергс, президент автомобильной ассоциации, объяснил LTV, что была выбрана конкретная модель, потому что, очевидно, экс-президент хочет поохотиться. "Это не самое худшее, хуже всего то, что срок поставки автомобиля составляет две недели. Автопарк президента и особенно экс-президента можно спланировать вовремя. Это означает, что четко определена конкретная машина и не указывает на то, что может быть предоставлена ​​лучшая цена", - сказал Кулбергс.

В течение следующих четырех лет новый автомобиль будет обходиться примерно в 1200 евро в месяц из денег налогоплательщиков, или в общей сложности 48 000 евро без учета налога на добавленную стоимость.

В сумму входит не только лизинг, но и полный комплекс услуг автосервиса.